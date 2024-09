O resultado das eleições na Saxónia é revisto: uma cadeira diminui para a CDU e a AfD

O CDU arrebata 41 assentos no parlamento estadual recém-empossado, enquanto a AfD conquista 40. Essa mudança elimina a suposta minoria de bloqueio da AfD, uma ferramenta que poderia ter impedido leis no parlamento estadual que exigissem votação de dois terços.

O SPD garantiu sua entrada no parlamento com dez assentos, os Verdes asseguraram sete, e a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) entra com 15 membros. O Partido da Esquerda fica com seis assentos, e os Eleitores Livres conquistam seu assento único por meio de um mandato direto.

O portal Wahlrecht.de havia alertado anteriormente para um problema na contagem. Eles relataram uma discordância na distribuição de assentos calculada pelo método Sainte-Laguë, uma abordagem inovadora adotada pela primeira vez na eleição estadual saxã de domingo.

Na eleição estadual da Saxônia realizada no domingo, a CDU, liderada pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer, ficou em primeiro lugar, à frente da AfD por uma margem de cabelo. Para manter o controle do governo, a CDU teria que forjar alianças com a BSW e o SPD.

