- "O resultado das eleições indica uma legitimidade diminuída para a coligação do semáforo".

Presidente da CDU da Saxônia e candidato da CDU, Michael Kretschmer: "Isso não será um passeio no parque", Kretschmer observou na festa da CDU. "Mas há uma coisa que eu tenho certeza: através de várias discussões e um forte desejo de ajudar esta região, podemos criar um governo estável para a Saxônia que coloca a região em primeiro lugar e avança com humildade."

Candidato principal da AfD na Turíngia, Bjoern Hoecke: "Não se pode nos ignorar se você deseja estabilidade para a Turíngia. Sem a participação da AfD, não haverá tranquilidade para a Turíngia."

Líder do SPD, Lars Klingbeil: "Meu objetivo é melhorarmos", Klingbeil disse na noite de domingo na ARD, se referindo ao pobre desempenho de seu partido. No entanto, o SPD superou as expectativas, segundo Klingbeil. Isso porque o SPD lutou, explicou o líder do partido. No entanto, esse resultado "não é algo para comemorar", ele admitiu. "Precisamos abordar as preocupações cotidianas das pessoas; precisamos nos engajar no diálogo", Klingbeil enfatizou. Em particular, o aumento da AfD "é algo que eu não posso aceitar."

Spahn reconhece semelhanças com o BSW

Político da CDU, Jens Spahn: A colaboração com a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) no nível estadual não é descartada para Spahn. De acordo com o vice-líder da fração da União, o BSW na Turíngia se concentra principalmente na política estadual, afirmou na ARD. Há semelhanças com a CDU em áreas como tablets nas escolas, melhor educação e desenvolvimento rural. Ele é mais cauteloso se Sahra Wagenknecht tiver uma maior influência.

Presidente do FDP e Ministro das Finanças Federal, Christian Lindner: "Os resultados na Saxônia e na Turíngia são decepcionantes", escreveu no X. "Mas quem pensar que estamos desistindo da luta pelos valores liberais está enganado."

Secretário-Geral do FDP, Bijan Djir-Sarai: "Despite tonight's bitterness, there's no reason to be dispirited or angry", Djir-Sarai disse na ARD. "This evening is undoubtedly a setback for me, but also a short-term setback and a motivator."

Resultados das eleições na Turíngia "um ponto de virada significativo para o nosso país"

Vice-Presidente do FDP, Wolfgang Kubicki: "O resultado das eleições mostra: a coalizão de semáforo perdeu sua legitimidade." Se os eleitores rejeitarem a coalizão dessa maneira, isso deve ter repercussões, escreveu Kubicki no X. "As pessoas percebem que essa coalizão está prejudicando o país. E ela está, de fato, prejudicando o Partido Democrata Livre."

Líder do Partido Verde, Omid Nouripour: "Mesmo que o Ministro-Presidente tenha estadoCampaigning contra o seu próprio povo nos últimos dois anos: para ser honesto, minha dor hoje é pequena em comparação com o fato de que temos um ponto de virada significativo e um partido abertamente de extrema direita se tornou a força mais forte em um parlamento estadual pela primeira vez desde '49."

Presidenta do Partido Verde, Ricarda Lang: "Se a AfD conseguiu se tornar a força mais forte em um parlamento estadual, a Turíngia - e eu espero que não chegue a isso - então isso é um ponto de virada significativo para o nosso país."

Vice-Presidente do Partido Verde no Bundestag, Katrin Göring-Eckardt: "A eleição na Turíngia é um teste democrático para este país", escreve a política verde no serviço de mensagens curtas X. "Pela primeira vez na história da República Federal, a AfD, um partido de extrema direita, antidemocrático, se tornou a força mais forte em um parlamento estadual. Isso deve servir como um chamado para preservar a nossa liberdade."

Líder do Partido da Esquerda, Martin Schirdewan: "Certamente, a divisão de direita da Aliança, liderada por Sahra Wagenknecht, teve um impacto particular em meu partido e na esquerda social", disse Schirdewan na ZDF. "Devemos admitir que o BSW é um presente para a AfD, porque a esquerda social e meu partido sofrem mais com isso, mas a extrema direita é fortalecida pelo BSW e suas posições."

No contexto das potenciais negociações de coalizão na Saxônia, Michael Kretschmer, o candidato escolhido da CDU, pode precisar considerar o papel e a posição da AfD, já que Hoecke, candidato principal da AfD na Turíngia, afirmou que eles não podem ser ignorados se a estabilidade for buscada.

Durante sua análise dos resultados das eleições, o líder do Partido da Esquerda, Martin Schirdewan, destacou o impacto da Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) na força da AfD, potencialmente sugerindo um delicado equilíbrio para partidos como a CDU em futuras coalizões.

