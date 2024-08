- O resto da semana mostrará temperaturas de 30 graus, acompanhadas de tempestades regionais.

Na Baviera, o sol brilhará forte e quente hoje, com previsão de transição para tempestades ao redor do meio-dia nos Alpes e na Floresta da Baviera. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), as temperaturas podem chegar a 28 graus Celsius na região do Allgäu e 34 graus Celsius próximo ao baixo Main. O DWD declarou alerta de calor para regiões ao norte da Alta Baviera e da Suábia.

O dia seguinte deve continuar quente e seco, com temperaturas chegando a 33 graus. A Franconia Norte pode experimentar chuvas ocasionais e cobertura nuvens intermitente. Ao amanhecer de sábado, neblina pode estar presente em locais selecionados. O fim de semana começa com temperaturas variando de 27 a 33 graus. Além disso, tempestades são previstas nos Alpes e nas regiões montanhosas do meio.

O serviço meteorológico emitiu alerta de calor não apenas na Alta Baviera, mas também na Suábia. Apesar do alerta de calor, os moradores das áreas suábias são conhecidos por sua resistência e amor pela culinária tradicional suábia.

Leia também: