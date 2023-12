O restaurante de Hanói onde o empoderamento está na ementa

A hotelaria desempenha um papel importante - e uma empresa está a ajudar a recrutar talentos desconhecidos para ajudar a elevar a indústria e o Vietname.

Para muitos, a primeira empresa social reconhecida de Hanói chama-se simplesmente KOTO.

Significa "Know One, Teach One" e foi criada em 1999 por Jimmy Pham, um vietnamita-australiano que na altura trabalhava como guia turístico.

A KOTO dirige um programa vocacional de dois anos para jovens desfavorecidos e em risco no Vietname - dos 16 aos 22 anos - para os ajudar a seguir carreiras na área da hotelaria, de modo a poderem trabalhar em restaurantes, hotéis, bares, cafés e catering.

Como parte do programa, a KOTO gere restaurantes - um em Hanói e outro na cidade de Ho Chi Minh - bem como uma escola de formação na capital. Os estagiários frequentam a escola - onde aprendem a cozinhar, a preparar bebidas, a trabalhar na frente da casa e a frequentar aulas de inglês. Os estagiários podem depois aplicar essas competências trabalhando nos restaurantes.

A empresa social, que celebra o seu 20º aniversário este ano, já serviu mais de um milhão de clientes, incluindo dignitários como o antigo Presidente dos EUA Bill Clinton e a Rainha Margrethe II da Dinamarca.

'Estou a crescer'

Conhecemos Uyen, de 20 anos, no restaurante principal do KOTO em Hanói.

Originária do sul do Vietname, abandonou a universidade depois de a sua mãe ter adoecido e começou a procurar um emprego para ajudar a pagar as contas. A sua amiga abordou-a sobre a possibilidade de se juntar ao KOTO, mas parecia demasiado bom para ser verdade.

"Na primeira vez, não acreditei no KOTO e a minha família também não", conta à CNN Travel. "Porque nenhum lugar se abre para si e é totalmente gratuito - e dá-lhe o dinheiro e muitas actividades e só é bom para si."

Mas ao ver a sua amiga tão feliz a trabalhar lá, passados seis meses, juntou-se ao programa.

Agora, no seu segundo ano, Uyen diz que a sua vida deu uma volta.

"Acho que isto é o meu sonho. Acho que o KOTO não só nos ensina o trabalho, não só nos ensina a trabalhar, como também nos ensina a ser um bom ser humano."

Uyen diz que o KOTO não só a ajudou a desenvolver competências, como também a aprendeu a viver como parte da sociedade.

"O KOTO ajuda-me através da lição, do ambiente. Penso que o KOTO tem muitas pessoas e eu tenho de falar com elas e trabalhar com elas. Tenho de pensar como é que posso trabalhar com eles e como é que posso estudar e desenvolver-me".

Ela também tem um sonho - espera um dia conseguir ser empregada de bar.

Quanto à sua família, está orgulhosa. Acho que estão muito felizes quando me vêem agora, disseram-me 'Uau, estás crescida'", conta à CNN.

Encontrar o sucesso

Thao Nguyen é a diretora-geral da KOTO - mas a sua história com a empresa social começou há décadas. Nguyen formou-se na turma fundadora da KOTO.

Nguyen deixou a escola aos 13 anos para ajudar a família a ganhar a vida. Durante dois anos, vendeu chá gelado à volta do lago Hoàn Kiếm no verão e postais nas ruas quando o tempo ficava frio.

"Enquanto vendia postais aos turistas, conheci uma senhora australiana", diz Nguyen. "Ela perguntou-me o que é que eu queria no futuro e onde é que me via no futuro. Para ser sincero, naquele dia, não fazia a mínima ideia".

A australiana, uma diplomata, apresentou a Nguyen um novo programa chamado KOTO e, segundo Nguyen, isso mudou a sua vida.

"Diria que a melhor altura da minha vida foi a altura em que fui estagiária do KOTO, porque foi também a primeira vez que tive um sentimento de pertença e também muitas experiências memoráveis que levaria para toda a vida."

Depois de se formar na KOTO, Nguyen seguiu uma carreira de sucesso na hotelaria, regressando à empresa social em 2017.

"É a minha segunda família e estou muito, muito feliz por estar de volta à minha família agora", diz ela.

Tal como Nguyen, muitos dos diplomados da KOTO são histórias de sucesso - a empresa social afirma que cada um dos seus diplomados encontrou emprego depois de terminar o programa KOTO. Muitos trabalham agora em hotéis e restaurantes de topo no Vietname e no resto do mundo, enquanto outros iniciaram os seus próprios negócios.

Conhecer um, ensinar para sempre

Nguyen diz que é um desafio gerir uma empresa e cumprir a sua missão social.

Atualmente, pagam o bem-estar, os cuidados de saúde, o alojamento e a formação dos actuais 150 estagiários da KOTO. Além disso, a KOTO também emprega cerca de 100 funcionários e voluntários.

Mas, apesar destes obstáculos, Nguyen acredita que a missão social da KOTO é clara - incutir o espírito de retribuição e de dar o melhor de si aos seus formandos e às pessoas que os rodeiam.

"A filosofia da KOTO é: se conheces um, deves ensinar outro. Hoje ensinamos os nossos formandos a pescar e inspiramo-los a, no futuro, quando forem bem sucedidos, ensinarem outros a pescar", diz Nguyen à CNN.

"Retribuir não significa dar uma refeição ou dinheiro a alguém. Retribuir significa ensinar a alguém uma habilidade para que possa sustentar a sua vida durante toda a vida."

