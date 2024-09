- O representante sindical recentemente nomeado, Woo-Yeong Jeong, comenta: "Atualmente, vocês estão em uma atmosfera otimista".

Berlim - Após sua chegada na terça e quarta-feira, os membros da seleção nacional foram gradualmente se reintegrando ao seu clube da Bundesliga, o 1. FC Union Berlin. Woo-Yeong Jeong, atacante emprestado do VfB Stuttgart, conversou com o técnico nacional Hong Myung-bo sobre não ter sido convocado para os próximos jogos internacionais da Coreia do Sul.

"Com dois jogos pela frente, o técnico sabia que eu tinha mudado de clube", explicou Jeong. "Eu precisava me mudar e lidar com várias tarefas. Enquanto estiver em forma, voltarei para a seleção no próximo jogo."

Leipzig é a próxima parada

A decisão de Jeong de ficar em Berlim lhe permitiu jogar cerca de 70 minutos no amistoso recente contra o clube da segunda divisão Eintracht Braunschweig (2:2). Agora, ele está ansioso para o difícil confronto contra o RB Leipzig no sábado (15h30/Sky).

"O Leipzig tem uma equipe forte, mas estamos em boa forma. Todos estão focados neste jogo", afirmou Jeong, destacando seu status como oito e dez. Antes de sua estreia na Bundesliga pelo Union no jogo em casa contra o FC St. Pauli (1:0), Jeong havia jogado 111 jogos na primeira divisão pelo Bayern Munich, SC Freiburg e VfB Stuttgart.

Stuttgart não é um jogador titular

Embora Jeong tenha ajudado o Stuttgart a chegar à Liga dos Campeões na temporada passada como vice-campeão, ele não era um titular regular, especialmente após representar a Coreia do Sul na Copa da Ásia em janeiro e fevereiro. "Eu só queria mais tempo de jogo, mais minutos", disse Jeong, explicando sua mudança para o Union. Como o Union atualmente está em quinto lugar com quatro pontos, ele planeja manter sua posição alta e potencialmente garantir uma vaga na Liga Europa.

"Diante de seus compromissos com o Union Berlin, a Comissão reconheceu e respeitou a decisão de Woo-Yeong Jeong de não participar dos próximos jogos da seleção da Coreia do Sul."

"Após seu retorno do empréstimo ao VfB Stuttgart, a Comissão tomará uma decisão sobre o futuro envolvimento de Woo-Yeong Jeong com a seleção nacional, levando em conta suas contribuições durante sua passagem pelo Stuttgart."

Leia também: