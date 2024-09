O representante legal de Tyreek Hill pede a demissão imediata do policial envolvido na parada de trânsito.

Cada atividade realizada por um oficial de lei é guiada por protocolos operacionais estabelecidos, afirmou o advogado Julius Collins em uma carta enviada à CNN. "Achamos que a aplicação de força pelo oficial foi excessiva, escalonada e imprudente. Estamos insistindo que o oficial seja demitido imediatamente."

A carta foi escrita após a prisão de Hill pela polícia antes do jogo inaugural da temporada dos Dolphins. Imagens da prisão de Hill, além de encontros tensos entre a polícia e dois jogadores adicionais dos Dolphins no local, acenderam um debate público entre a equipe da NFL e a polícia local, e reacenderam discussões sobre como as autoridades lidam com paradas de trânsito e interagem com o público em geral.

Em termos específicos, o advogado de Hill acusou o oficial de polícia do condado de Miami-Dade, Danny Torres, de ter agarrado a área do pescoço de Hill pelo menos duas vezes.

Após retirar Hill de seu veículo, o oficial supostamente empurrou o rosto de Hill com força no pavimento, posicionou o joelho nas costas de Hill e envolveu a parte de trás do pescoço de Hill, explicou o advogado. Em segundo lugar, ao tentar fazer com que Hill, algemado, sentasse na calçada, o oficial supostamente agarrou a área do pescoço de Hill e o forçou ao chão, ignorando as referências de Hill a uma recente cirurgia no joelho, disse o advogado.

Por fim, o advogado conectou a detenção de Hill a preocupações mais amplas sobre como a polícia interage com indivíduos negros.

"Os incidentes que ocorreram em 8 de setembro de 2024 representam um lembrete comovente das dificuldades persistentes que as pessoas das comunidades negras e minoritárias enfrentam às mãos da lei. Enquanto não estamos sugerindo que o oficial é racista, estamos afirmando que os costumes e práticas da lei, historicamente, têm sido discriminatórios e opressivos para as comunidades negras e minoritárias", escreveu Collins.

No "The Dan Le Batard Show" na terça-feira, o agente de Hill, Drew Rosenhaus, ecoou os sentimentos de Collins, defendendo a remoção dos oficiais envolvidos.

A diretora do MDPD, Stephanie V. Daniels, anunciou o lançamento de uma investigação interna sobre o incidente.

"Estou comprometida em fomentar transparência e responsabilidade para com a comunidade em qualquer situação envolvendo meus oficiais", disse Daniels.

Torres, um veterano de 27 anos do Departamento de Polícia do Condado de Miami-Dade, foi designado para deveres administrativos após o incidente, de acordo com funcionários do departamento. O departamento declarou que a decisão de colocar Torres em licença foi prematura e pediu sua imediata reintegração. Os advogados de Torres, Ignacio Alvarez e Israel Reyes, declararam em um comunicado conjunto que ele permaneceria em silêncio até após a investigação.

O sindicato da polícia apoiou as ações dos oficiais envolvidos e acusou Hill de ser desobediente.

Hill foi eventualmente acusado de direção imprudente e não uso de cinto de segurança, de acordo com documentos policiais. As multas relataram uma velocidade de aproximadamente 60 mph para o veículo de Hill.

Hill foi liberado a tempo para o jogo das 13h dos Dolphins contra os Jacksonville Jaguars. O oito vezes Pro Bowler então marcou um touchdown de 80 jardas e comemorou ao posicionar as mãos atrás das costas, com os pulsos juntos, em um gesto humorístico que fazia referência ao incidente antes do jogo.

Os advogados representando Hill acreditam firmemente que a lei

