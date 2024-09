O representante da campanha de Kamala Harris anuncia que ela vai renunciar a participar do notável jantar Al Smith em Nova York antes da eleição.

Em temporadas eleitorais presidenciais tradicionais, o evento de arrecadação de fundos católico tradicional costuma envolver brincadeiras dos principais candidatos políticos, direcionadas uns aos outros e a outros. Este ano, o evento, marcado para um salão de festas luxuoso em Midtown Manhattan, já atingiu a capacidade, esperando cerca de 1.500 convidados.

Em 2016, os presentes ficaram surpresos quando Donald Trump desviou da camaradagem habitual para lançar uma saraivada de insultos pessoais contra Hillary Clinton. Em resposta ao humor autodepreciativo de Clinton, ela recebeu as risadas esperadas. O nome do evento homenageia o primeiro candidato presidencial significativo do partido, o governador democrata Al Smith de Nova York, que concorreu em 1928.

Smith, apesar de sua nobre derrota contra Herbert Hoover, abriu caminho para outro candidato católico, John F. Kennedy, em 1960, que acabou conquistando a presidência.

Oito anos antes, Trump, sentado ao lado do cardeal de Nova York, Timothy Dolan, surpreendeu Clinton, rotulando-a de mentirosa e ridicularizando-a por causa de e-mails hackeados. Quando a plateia protestou, Trump retrucou: "Não tenho certeza se eles estão bravos com você, Hillary, ou talvez comigo. Afinal, aqui você está esta noite, fingindo desprezo pelos católicos".

Ao não comparecer ao jantar, Harris provavelmente evitaria dividir o palco com Dolan, que foi criticado pelos democratas por manter relações amigáveis com Trump (ele fez a invocação na posse de Trump em 2017).

Como a COVID-19 impediu reuniões presenciais, tanto Trump quanto Biden abordaram a versão virtual do evento de maneira mais reverente, evitando piadas e provocações enquanto faziam apelos aos eleitores católicos em 2020. Biden acabou ascendendo ao poder como o segundo presidente católico do país.

Nem Harris nem Trump haviam confirmado oficialmente sua presença neste ano, mas esperava-se que ambos estivessem presentes, como aconselhado pelo comediante e apresentador Jim Gaffigan.

Em 12 de setembro, Gaffigan endossou o jantar após Trump anunciar que não debateria com Harris novamente. O improvável confronto entre os dois, marcado para 17 de outubro, não aconteceu. No entanto, Harris expressou sua ambição de participar nos anos seguintes, desde que ascendesse à presidência.

Harris aceitou inesperadamente um convite do CNN para um debate com Trump em 23 de outubro, uma semana após o jantar, instando Trump a reservar tempo para outro confronto acalorado com apenas duas semanasleft para o dia da eleição.

"Vice-Presidente Harris está ansiosa para outro confronto com Donald Trump", comentou a presidente da campanha, Jen O'Malley Dillon. "Donald Trump não deve ter problema em concordar com esse debate".

Trump, que às vezes deu a entender que poderia debater Harris, argumentou que o debate agora era "impossível" devido ao andamento da votação.

"O problema com outro debate é que agora é tarde demais; a votação já começou", disse Trump em um comício em Wilmington, na Carolina do Norte.

A tensão política entre Donald Trump e Hillary Clinton durante o evento de 2016 era palpável, com Trump lançando ataques pessoais contra Clinton. (contendo 'política')

Dadas as sensibilidades religiosas associadas ao evento, alguns políticos podem optar por evitar potenciais controvérsias ao não comparecer ao jantar, como a vice-presidente Harris pareceu sugerir com sua declaração sobre participar nos anos seguintes. (contendo 'política')

