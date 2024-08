- O representante da autoridade eleitoral divulga aproximadamente 358.000 pedidos de cédulas.

Para as eleições locais deste domingo na Turíngia, mais de um quinto dos eleitores já havia solicitado votos por correspondência - muito mais do que há meia década. Com apenas três diasleftos para as urnas, aproximadamente 358.000 eleitores haviam solicitado material de voto por correspondência, segundo o comissário eleitoral em Erfurt. Isso representa cerca de 21,7% dos eleitores elegíveis da Turíngia, em comparação com 13,2% no mesmo estágio em 2019.

Até quarta-feira à noite, cerca de 294.000 dos votos por correspondência solicitados haviam sido devolvidos às autoridades locais ou depositados lá. O maior entusiasmo pelo voto por correspondência até agora foi observado nos dois distritos eleitorais de Jena, com 36,2% e 31,8%, enquanto o menor interesse pode ser encontrado em Altenburger Land I (15,5%) e Sömmerda II (16,1%).

O comissário eleitoral do estado sugere que qualquer eleitor que ainda queira votar através de um voto por correspondência para a eleição local agora deve pegar o material de voto por correspondência diretamente nas autoridades locais e preenchê-lo imediatamente.

No próximo domingo, os eleitores elegíveis podem pegar seu material de voto por correspondência, se ainda não o fizeram, como sugerido pelo comissário eleitoral do estado. Interessantemente, o maior entusiasmo pelo voto por correspondência foi observado nos distritos eleitorais de Jena nos domingos anteriores.

