O relatório sugere que a gestão da Patrulha de Fronteiras do tiroteio na escola de Uvalde foi marcada por falhas e preparação inadequada.

O Departamento de Segurança Interna do escritório de Responsabilidade Profissional realizou a primeira análise abrangente das ações dos 188 agentes da Patrulha Fronteiriça que se reuniram na Escola Fundamental Robb, superando qualquer outro corpo de aplicação da lei. Um atirador adolescente armado com uma arma do tipo AR massacrou 19 alunos e dois professores dentro de uma sala de aula do quarto ano, de acordo com os investigadores, antes que uma equipe liderada por uma equipe tática da Patrulha Fronteiriça entrasse na sala e, finalmente, pusesse fim à sua vida.

Após o tiroteio, a Patrulha Fronteiriça não enfrentou o mesmo nível de críticas que os policiais estaduais do Texas e a polícia local devido à sua resposta tardia para confrontar o atirador. O atirador passou mais de 70 minutos na sala de aula do Texas do Sul, enquanto um número crescente de policiais, policiais estaduais e agentes federais ficava nas passarelas do lado de fora.

Dois oficiais da polícia escolar de Uvalde acusados de não agir foram indiciados e se declararam inocentes neste verão.

As famílias das vítimas vêm exigindo responsabilidade em resposta à resposta tardia da polícia no Texas do Sul.

Mais de 90 oficiais da polícia estadual estavam presentes no local, junto com policiais da escola e da cidade. Várias investigações federais e estaduais expuseram problemas sistemáticos na formação, comunicação, liderança e tecnologia da aplicação da lei, levando alguns a questionar se os oficiais priorizaram suas próprias vidas em detrimento das das crianças e professores.

Um relatório lançado pelos legisladores estaduais duas meses após o tiroteio apontou "tomadas de decisão egregiamente ruins" pela aplicação da lei como um dos principais problemas. Entre as críticas incluídas em um relatório do Departamento de Justiça dos EUA estava a observação de que não havia "urgência" em estabelecer um centro de comando, o que levou à confusão entre os policiais sobre quem estava no comando.

Enquanto os alunos e professores ligavam para o 911 das salas de aula, dezenas de oficiais hesitavam no corredor, sem saber o que fazer a seguir. Pais desesperados que haviam se reunido do lado de fora do prédio pediram-lhes que agissem.

Um lançamento em massa de gravações de áudio e vídeo daquele dia no mês passado incluiu ligações para o 911 dos alunos dentro da sala de aula. Um aluno que sobreviveu pode ser ouvido pedindo ajuda em uma série de ligações, sussurrando ao telefone que havia "muitos" corpos e dizendo ao operador: "Por favor, eu não quero morrer. Meu professor está morto. Oh, meu Deus."

O atirador de 18 anos entrou na escola às 11h33, inicialmente atirando do corredor antes de entrar em duas salas de aula do quarto ano adjacentes. Os primeiros oficiais a responder chegaram à escola minutos depois, aproximando-se das salas de aula, mas depois recuando quando o atirador abriu fogo.

Eventualmente, às 12h50, um grupo liderado por uma equipe tática da Patrulha Fronteiriça entrou em uma das salas de aula e eliminou o atirador.

Jesse Rizo, cuja sobrinha Jacklyn Cazares estava entre os alunos mortos, afirmou que, embora não tenha visto o relatório, ficou desencantado com a falta de responsabilidade mencionada nele por membros da família que o viram.

"Esperávamos certos desfechos após essas investigações, e foi decepção após decepção", disse Rizo, que serve no conselho escolar de Uvalde.

Dois oficiais que responderam agora estão enfrentando acusações criminais. O ex-chefe de polícia da escola de Uvalde, Pete Arredondo, e o ex-oficial da escola Adrian Gonzales se declararam inocentes de várias acusações de abandono e colocação em perigo de criança. Um policial do Texas em Uvalde que foi suspenso foi reintegrado.

Na semana passada, Arredondo pediu a um juiz para arquivar o indiciamento, argumentando que não deveria ter sido designado como comandante do incidente e que, basicamente, foi feito bode expiatório pelos fracassos mais amplos da aplicação da lei naquele dia.

A polícia de Uvalde colocou um membro da equipe em licença remunerada após a conclusão de uma investigação interna sobre a descoberta de mais vídeos após o lançamento em massa no mês passado de gravações de áudio e vídeo.

As famílias das vítimas apresentaram uma ação federal de $500 milhões contra as agências de aplicação da lei que responderam ao tiroteio.

Após o indiciamento de dois oficiais da escola de Uvalde pela sua inação, Jesse Rizo, membro do conselho escolar de Uvalde e parente de uma vítima, expressou sua decepção com a falta de responsabilidade nos resultados das investigações.

Apesar de não ter participado da análise do Departamento de Segurança Interna, a Patrulha Fronteirixa conseguiu evitar o mesmo nível de críticas que outros corpos de aplicação da lei devido à sua resposta ao tiroteio na escola de Uvalde.

