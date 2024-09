O reino vibrante do FC Bayern está a tomar um tom rosado.

No Bayern Munich, tudo corre bem sob o novo treinador Vincent Kompany. A equipe está voando alto depois de superar alguns anos difíceis e o ambiente na Säbener Straße está mais brilhante do que nunca. Os torcedores estão loucos pelo novo treinador, que deu um passo à frente quando outros candidatos não puderam ou não quiseram. Se a palavra "amor de cabeça no ar" não estivesse reservada para Thomas Tuchel, poderia ser aplicada aqui.

Mas eles não estão mergulhando nas memórias dos dias de Tuchel em Munique. O patriarca do clube, Uli Hoeneß, deixou claro que agora é a vez de Kompany. Até agora, a lua de mel está indo bem, em parte devido a uma programação leve. Na Copa, eles enfrentaram o SSV Ulm 1846, e na Bundesliga, lutaram contra o Wolfsburg, Freiburg e Kiel. Nenhum desses foi o oponente mais difícil até agora, não o tipo de time que o Bayern Munich considera seu igual. E o Dinamo Zagreb também não pertence à sua liga. Eles derrotaram brutalmente os croatas por 2:9 no primeiro dia de jogo da Liga dos Campeões, no Allianz Arena.

"Foi uma noite difícil para nós, o Bayern é um mundo à parte", admitiu o treinador visitante Sergej Jakirovic. "Não jogamos bem no primeiro tempo. O Bayern nos deu pouco espaço. Depois do intervalo, conseguimos marcar duas vezes, mas não conseguimos acompanhar em termos de energia. O Bayern viu todas as aberturas, e fomos severamente punidos por cada erro. É uma lição para nós."

Bayern Munich evita um grande susto.

Temporariamente, eles estavam ao alcance do impossível. No intervalo, o Bayern liderava por 3:0, mas o goleiro Manuel Neuer ficou no banco. Ele tinha levado uma queda difícil no início do jogo. Kompany queria manter Neuer seguro, mas o treinador belga estava confiante de que não era uma lesão grave. Ele confirmou isso após o jogo, assim como Neuer mais tarde naquela noite: "Nada demais, apenas um pequeno contratempo". A queda desequilibrou seu corpo, e depois disso, ele sentiu uma pontada na coxa. Ele consultou o médico da equipe durante uma parada no jogo.

O reserva Sven Ulreich entrou em ação, e o Bayern de Munique de repente estava empatado em 2:3. Os croatas e os jogadores do Bayern ficaram chocados. Ulreich até os salvou de um empate em 3:3. A equipe de Munique claramente estava no comando, deixando os visitantes lutando para acompanhar. Tudo estava indo em uma direção, a alta velocidade, cheio de entusiasmo e uma fome insaciável. Thomas Müller elogiou isso antes do jogo: "Estamos melhorando nas áreas certas, especialmente com a mentalidade certa. Não há outra maneira, e agora isso mostra".

Depois de um breve pânico, as coisas voltaram ao normal. O Bayern retomou seu ataque implacável e sua chuva de gols. "Estou orgulhoso da equipe. Eu não marquei os gols, eles fizeram. Apesar de ter cedido dois gols, ficamos calmos, e isso é importante", elogiou Kompany. "Mas não podemos deixar isso acontecer novamente. O que é crucial é ter um jogador como Harry Kane defendendo nossa própria área penal e todos os onze jogadores dando o seu melhor até o apito final."

Harry Kane marcou quatro vezes, três deles de pênalti. A nova aquisição Michael Olise marcou dois gols. No final, Leroy Sané e Leon Goretzka também se juntaram às comemorações. O ex-jogador nacional deveria deixar o clube no verão, mas Goretzka não queria. Quando os chefes tinham planos de deixá-lo ir, Goretzka rejeitou-os, acreditando que poderia virar o jogo a seu favor. Até agora, isso não aconteceu. Recentemente, ele nem estava na equipe. Mas quando Sacha Boey se juntou aos jogadores lesionados Hiroki Ito e Josip Stanisic, ele recebeu alguns minutos no 81º para provar seu valor.

Aumentando a concorrência nas laterais

Ele fez uma impressão com uma cabeçada impressionante. Eric Dier, outra vítima da mudança de treinador, também teve uma chance. Goretzka utilizou seu breve tempo em campo para fazer um caso para si mesmo. Será que isso será suficiente para Kompany, o diplomata em treinamento, dar-lhe outra chance? Kotampy, sempre o diplomata, disse que Goretzka está se oferecendo, jogando bem. "Não acho que Leon Goretzka deveria ser considerado um dos perdedores em nossos primeiros jogos. Ele é importante para nós, tem um papel crucial na equipe e será importante para nós nesta temporada". É difícil ter um elogio mais não comprometido.

Antes de marcar outro gol, Sane deu um passo à frente, tentando recuperar sua posição na equipe após sua lesão. No entanto, Olise também está buscando mais reconhecimento e tempo de jogo. Gnabry e Coman são outros concorrentes, enquanto Musiala, que pode deslizar para vários papéis ofensivos e atualmente está florescendo no meio, também está na mistura.

Neste cenário competitivo, a posição de Goretzka não está garantida. Müller, com seu novo recorde na Liga dos Campeões, é um oponente formidável. Sua contagem de recordes continua a crescer, muito ao descontentamento da equipe de transmissão interna do Bayern, cujo tempo de exibição está diminuindo. Apesar disso, Müller tem sido frequentemente posto de lado prematuramente. Com 34 anos, ele agora jogou 152 jogos da Liga dos Campeões pelo Bayern, superando seu próprio recorde anterior, compartilhado com Xavi Hernandez do FC Barcelona. Embora ele possa não se importar muito com os recordes, aumentar seu tempo de jogo é uma prioridade para ele, uma sentiment

Julian Nagelsmann agora tem a tarefa de gerenciar essa situação. Até agora, ele está se saindo muito bem em Munique. A equipe ainda o adora, especialmente por sua humildade, uma qualidade que demonstrou ao se juntar ao Bayern mais tarde na vida. "É um bom começo. Não estamos jogando futebol do Kompany aqui, é futebol do Bayern. Sou um treinador e sempre mantenho essa postura positiva, mas é claro que nunca estou completamente satisfeito. Ainda podemos vencer tudo, essa mentalidade vai permanecer comigo. Sempre há áreas para melhoria." Os próximos jogos incluem Werder Bremen, Bayer Leverkusen e Aston Villa.

