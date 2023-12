O reinado do "Rei Kazu" continua com a chegada do futebolista Kazuyoshi Miura, de 54 anos, ao Suzuka

Miura, que completa 55 anos no próximo mês, juntou-se ao clube da Liga Japonesa de Futebol após a despromoção do Yokohama à segunda divisão no final da época passada.

O Suzuka é gerido pelo seu irmão, Yasutoshi, e com a transferência Miura continua a sua carreira na 37ª época.

"Estou grato pela oportunidade de jogar aqui e farei o meu melhor para contribuir para o clube dentro de campo", disse Miura num comunicado.

O Suzuka será o 15º clube de Miura, que já jogou no Brasil, Japão, Itália, Croácia e Austrália.

Conhecido como "King Kazu", tornou-se o jogador mais velho a jogar na J-League em março do ano passado, com 54 anos e 12 dias, quando entrou em campo no final da partida contra o Urawa Reds.

É também o jogador mais velho a marcar um golo na J-League, tendo marcado na segunda divisão contra o Thespakusatsu Gunma em março de 2017.

Miura foi o garoto-propaganda do futebol japonês quando a J-League foi lançada em 1993 e ele levou o Verdy Kawasaki aos dois primeiros títulos da liga.

Jogou 89 vezes pelo Japão, vencendo a Taça Asiática em 1992, e é o segundo melhor marcador de sempre do país, com 55 golos.

Fonte: edition.cnn.com