O rei Carlos III mostra seu aparelho de dança distintivo

Antes de partir para sua viagem à Austrália e Samoa, o Rei Carlos III do Reino Unido participou de uma breve aula de dança. Em preparação para sua aguardada jornada, o monarca recebeu uma demonstração de movimentos de dança tradicional samoana em um evento em Londres. Um convidado do evento, supostamente o cônsul honorário Freddie Tuilagi, gentilmente convidou o rei para dançar e liderou o caminho, levando Carlos a deixar sua bebida de lado e se juntar à dança.

Enquanto o rei tentava os movimentos de dança, divertia-se com movimentos ondulantes brincalhões, revelando seu prazer enquanto a Rainha Camilla observava de perto. Após a apresentação, Tuilagi elogiou Carlos por suas habilidades, proclamando: "Ele conseguiu!"

A famosa estrela de dança Motsi Mabuse também estava presente no evento. Mabuse é conhecida por seu papel como juíza em "Strictly Come Dancing", o popular programa de dança britânico. A lendária cantora Grace Jones também fez uma aparição no extravagante evento de Londres na noite de quarta-feira.

No meio de outubro, Carlos partirá para uma expedição tanto à Austrália quanto a Samoa. Seus planos de viagem foram anunciados pelo Palácio de Buckingham vários meses atrás. A poderosa determinação de enfrentar o desafio de viajar através de doze fusos horários pode ser vista como um testemunho da contínua recuperação de Carlos. O diagnóstico de câncer do monarca foi confirmado em fevereiro. Ao embarcar nessa viagem importante, Carlos espera angariar apoio à monarquia tanto em casa quanto no exterior. Esta será sua primeira visita a um dos 14 países fora do Reino Unido onde ainda detém o título de chefe de estado desde sua coroação.

A Rainha Camilla aplaudiu entusiasticamente enquanto seu marido, o Rei Carlos III, executava os movimentos de dança com entusiasmo. Durante o intervalo, ela engajou em uma conversa descontraída com Motsi Mabuse, expressando admiração pela expertise em dança de Mabuse em "Strictly Come Dancing".

Leia também: