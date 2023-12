O Rei Carlos e o Príncipe Guilherme garantiram a monarquia?

Ao refletir sobre um ano repleto de acontecimentos para a família real britânica, só pode haver uma ocasião de destaque: a coroação. Um momento sísmico na história britânica, que formalizou a transição de Carlos de príncipe para soberano e viu o novo Rei misturar elementos modernos com ritos antigos.

Enquanto a atenção se concentrava firmemente no momento da coroação e em toda a pompa que a acompanhava, Carlos actualizou algumas das partes mais antiquadas do ritual para melhor refletir a sociedade contemporânea. Já não se tratava de um acontecimento de carácter religioso e foram feitos esforços para ilustrar a diversidade de crenças na Grã-Bretanha contemporânea.

Algumas dessas alterações consistiram numa congregação mais representativa, no reconhecimento de múltiplas religiões, em composições e actuações musicais originais e numa tentativa de dar ao público um papel mais ativo nos procedimentos através de um juramento de fidelidade - uma medida que se revelou controversa.

Nos meses que se seguiram, o Rei tem-se concentrado no dia a dia da monarquia, com a sua caixa vermelha diária de ministros do Governo e dos reinos da Commonwealth, para além de todos os passeios, audiências e recepções. É aqui que os observadores da realeza podem encontrar uma das primeiras mudanças visíveis entre Carlos e a sua falecida mãe.

Enquanto a Rainha Isabel II se esforçava por evitar qualquer aparência de parcialidade, Carlos foi muitas vezes na direção oposta. Não tem medo de se esquivar aos grandes momentos, participando em reuniões que podem ser consideradas controversas.

O seu estilo de liderança levou-o a colocar o ambiente na vanguarda dos seus compromissos, ao mesmo tempo que utilizou outras reuniões para chamar a atenção para a crise dos refugiados, reconhecer comunidades esquecidas, como a geração Windrush, e confrontar capítulos obscuros da história britânica, como fez durante uma visita ao Quénia.

Desde cedo, prometeu ser o defensor de todas as fés e cumpriu a promessa, incorporando regularmente eventos inter-religiosos na sua preenchida agenda.

A posição da falecida Rainha sobre questões actuais permaneceu um mistério para a maioria de nós durante toda a sua vida. Carlos encontrou uma forma de dar a conhecer os seus pontos de vista, sem ultrapassar os parâmetros do seu novo papel. Apoiou-se no seu poder de convocação - um atributo pelo qual tem sido frequentemente elogiado - mas, em vez de se pronunciar publicamente sobre os assuntos, a sua estratégia evoluiu no sentido de ouvir.

Ao fazê-lo, tem conseguido manter a sua neutralidade e, ao mesmo tempo, utilizar o que aprendeu para informar as suas conversas nos corredores do poder. A mudança permitiu-lhe parecer mais acessível e a abertura para confrontar os pecados do passado foi largamente saudada como um primeiro passo positivo.

Uma convenção que herdou da mãe é nunca dar entrevistas, e foi aí que o Príncipe William entrou em ação. O Príncipe de Gales reformulou a estratégia mediática do Palácio de Kensington numa tentativa de conquistar o apoio da monarquia junto das gerações mais jovens e mais apáticas, oferecendo vídeos de bastidores altamente produzidos para as redes sociais.

O desafio de William tem sido diferenciar o seu mandato como Príncipe de Gales do do seu pai.

Assumiu muitos dos patrocínios outrora detidos por Carlos, mas não assumiu as numerosas instituições de caridade que este fundou e que foram posteriormente rebaptizadas em honra do Rei. Em vez disso, está a promover os seus próprios projectos, como a sua iniciativa de cinco anos para combater o problema dos sem-abrigo ou o ambicioso prémio ecológico Earthshot, ao qual já dedicou anos da sua vida.

Ao visitar Singapura, em novembro, para a atribuição do seu prémio ecológico, William deu uma ideia da sua visão para os próximos anos e disse que queria ir mais além do que dar destaque a questões como a sua família fez no passado. O seu objetivo é ser mais intencional, em vez de assumir centenas de causas, e "provocar a mudança e trazer para a mesa pessoas que possam fazer a mudança se eu não puder".

E à medida que os que estão na linha direta de sucessão se reinventam, o mesmo acontece com os seus cônjuges. Catarina, Princesa de Gales, já não se limita a apoiar o seu marido. No ano que decorreu desde a morte da Rainha, ela concentrou-se nos seus próprios projectos, que espera que venham a definir o seu serviço real - por exemplo, a sua campanha "Shaping Us", que apela ao público para que invista nos primeiros anos de desenvolvimento fundamental da vida de uma criança.

Para Camilla, 2023 foi o ano da sua aceitação como Rainha. E à medida que entramos em 2024, podemos esperar ver a sua agenda ficar mais ocupada à medida que ela revela as suas prioridades. Uma pequena pista do que está reservado veio recentemente com o anúncio de que ela estará mergulhando no mundo do podcasting quando sua instituição de caridade literária, a Queen's Reading Room, lançar sua própria série em janeiro.

Mas o ano não tem sido só de marés vivas para o clã Windsor.

Apesar de Carlos ter mantido o barco firme, houve desafios. O furor em torno da relação fracturada com os Sussex persiste desde que o Príncipe Harry lançou o seu muito discutido livro de memórias, Spare, em janeiro. O Príncipe Harry regressou brevemente ao Reino Unido para a coroação e para comparecer em tribunal, enquanto travava várias batalhas legais com a imprensa tabloide britânica, dando origem a novas manchetes sobre a animosidade familiar.

Desde então, houve sugestões de um ramo de oliveira, depois de o príncipe ter alegadamente telefonado a Carlos por ocasião do seu 75º aniversário, mas não parece ter havido qualquer movimento entre os irmãos, outrora unidos.

É pouco provável que a especulação e as manchetes diminuam nos próximos meses, depois de o duque de Sussex ter conseguido recentemente uma vitória significativa contra uma editora britânica por causa da histórica pirataria telefónica. A vitória reforçará, sem dúvida, a sua missão mais alargada de reformar a imprensa tabloide britânica, mas resta saber se os seus apelos às autoridades para que estudem a possibilidade de apresentar novas acusações criminais serão atendidos.

A Firma também se viu arrastada de novo para a polémica da corrida real com o lançamento de um novo livro provocador de Omid Scobie. A versão holandesa de "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", menciona dois membros da família que alegadamente discutiram a cor da pele do filho dos Sussex, Archie, antes do seu nascimento. O livro foi brevemente retirado das prateleiras, mas o estrago estava feito.

Como é prática corrente, a família manteve um "silêncio digno" e optou por não fazer declarações oficiais; no entanto, uma fonte real disse à CNN, na altura, que o palácio estava a "considerar todas as opções", dando a entender que havia conversas sobre acções legais dentro das paredes do palácio.

A realeza também tem tido de enfrentar manifestantes anti-monárquicos cada vez mais activos. A polícia de Londres enfrentou uma reação feroz ao que muitos consideraram ser um policiamento desnecessariamente pesado dos activistas durante a coroação. Alguns activistas chegaram mesmo a organizar um protesto no Palácio de Buckingham em setembro.

Não era raro ver um pequeno contingente de manifestantes republicanos nos eventos da falecida Rainha. No entanto, desde que Carlos assumiu o trono, tem havido um aumento notável de manifestantes a acenar com cartazes e a gritar "não é o meu Rei".

Uma sondagem da CNN realizada na véspera da coroação revelou que o apoio à monarquia tem vindo a diminuir a longo prazo, sugerindo que a questão republicana era algo com que Carlos teria de lidar no início do seu reinado.

Uma omissão flagrante do ano da coroação foi a visita a um reino da Commonwealth. Sendo Carlos o chefe de Estado de 14 outros países para além do Reino Unido, não passou despercebido a muitos especialistas da realeza o facto de ainda não ter viajado para nenhum deles.

Nas últimas semanas, os meios de comunicação britânicos especularam que o Rei e a Rainha estariam a planear uma visita ao Canadá. Fala-se também de uma passagem pela Austrália e Nova Zelândia no final do ano, quando se realizar em Samoa a reunião dos Chefes de Governo da Commonwealth.

As viagens aos reinos nos últimos anos têm sido prejudicadas por um sentimento crescente de raiva em relação ao legado imperialista da Grã-Bretanha, enquanto os movimentos republicanos locais, reforçados pela decisão de Barbados, há dois anos, de cortar os seus próprios laços com a coroa, ganharam ritmo.

A família real tem defendido que o destino de qualquer reino é apenas o desse país e reconheceu publicamente os períodos mais negros da história partilhada. No entanto, a contrição só levará o Rei até certo ponto e poderá não ser suficiente para preservar os laços no futuro.

À medida que o ano da coroação se aproxima do fim, a realeza ativa tem conseguido dar continuidade e manter a dinâmica da monarquia. Carlos provou ser um homem seguro, gerindo a transição entre soberanos e evitando grandes desastres no início do seu reinado. Mas agora o período de lua de mel acabou, os velhos desafios estão a ressurgir e a questão mantém-se: Será ele capaz de manter o apoio crescente entre os seus súbditos?

