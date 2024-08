- O recrutamento mais recente do Wolfsburg inclui o talento europeu eslovaco, Vavro.

VfL Wolfsburg encontrou um substituto para o defensor francês Maxence Lacroix nas últimas horas da janela de transferências. A equipe da Bundesliga fechou um acordo de empréstimo de um ano com o participante eslovaco do Euro 2020, Denis Vavro, do FC Copenhagen, campeão dinamarquês, com opção de compra.

O especialista do mercado de transferências, Fabrizio Romano, anunciou inicialmente a notícia, que foi posteriormente confirmada pelo FC Copenhagen. Vale destacar que o novo diretor esportivo do Wolfsburg, Peter Christiansen, já teve passagens pelo clube dinamarquês.

Com a transferência iminente de Lacroix para o Crystal Palace e a mudança de Moritz Jenz para o FSV Mainz 05, o Wolfsburg precisava urgentemente de um novo defensor. De acordo com relatórios da mídia, o clube também considerou o holandês Danilho Doekhi, do Union Berlin, o francês Ismael Doukouré, do Racing Strasbourg, e o austríaco Kevin Danso, do RC Lens.

O acordo de empréstimo de um ano para Denis Vavro foi um alívio durante o período de transferências, já que o VfL Wolfsburg procurava um substituto para Maxence Lacroix. A necessidade de um novo defensor tornou-se urgente devido à transferência de Lacroix para o Crystal Palace e à mudança de Moritz Jenz para o FSV Mainz 05.

Leia também: