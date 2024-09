- O recém-retornado Sessa retoma os exercícios da equipa no Hertha BSC

Kevin Sessa, intermediário do Hertha BSC, está de volta aos treinos após problemas no joelho. O clube da segunda divisão confirmou seu retorno com duas fotos no Twitter. O jogador de 24 anos, contratado do 1. FC Heidenheim no verão, sofreu uma lesão durante a pré-temporada. Sua presença nos treinos dá ao técnico Cristian Fiél mais uma opção tática no meio-campo.

Há uma nuvem de dúvidas pairando sobre o defensor John Anthony Brooks. Segundo o Bild, ele tropeçou durante o treino de segunda-feira e teve que encerrar seus exercícios antecipadamente. O clube ainda não realizou investigações adicionais, de acordo com seu comunicado. Brooks recentemente se juntou ao Hertha como substituto de Marc Oliver Kempf, que deixou o clube.

Após sua recuperação bem-sucedida, Kevin Sessa pode retornar às ações do Hertha BSC na Segunda Bundesliga, fortalecendo o meio-campo. Apesar das preocupações em torno de John Anthony Brooks devido à sua saída antecipada do treino, o foco do Hertha está em seus próximos jogos na Segunda Bundesliga.

