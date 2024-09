- O RB de Leipzig assegura a vitória contra o concorrente de quartos de final Meuselwitz no desafio.

RB Leipzig garantiu uma vitória de 3-1 (3-0) contra o ZFC Meuselwitz em um jogo amistoso, disputado na frente de cerca de 350 espectadores em sua academia de treinamento. O gol de abertura foi marcado por Faik Sakar aos 7 minutos, seguido por Amos Gerth (15 minutos) e André Silva (25 minutos), aumentando a vantagem. Após o intervalo, Tim Kießling (74 minutos) conseguiu marcar para o ZFC, reduzindo a diferença. A equipe de Leipzig, liderada por Marco Rose e atualmente obrigada a dispensar 16 jogadores do RB devido à pausa internacional, começou o jogo com veteranos como Leopold Zingerle no gol, Lukas Klostermann, Silva, Kevin Kampl e a nova aquisição Viggo Gebel. Completando o elenco estavam jogadores da U19. Ausente do elenco devido a uma concussão estava Amadou Haidara, que havia sido escalado para jogar com a seleção maliana, mas teve que desistir. Também assistindo o jogo das arquibancadas estava Xaver Schlager, que atualmente se recupera de uma lesão no ligamento cruzado. Após o intervalo, a equipe do ZFC, com apenas uma vitória e dois empates após seis partidas na Liga Regional Nordeste, exibiu mais audácia. Após uma boa atuação, o técnico do ZFC, Georg-Martin Leopold, recompensa a equipe com o gol de Kießling. Apesar dos esforços dos Saxões, eles não conseguiram evitar mais gols. Uma série infeliz de lesões obrigou o RB a fazer substituições antecipadas, já que tanto Gerth quanto Sakar tiveram que deixar o campo. Rose fez mais ajustes no segundo tempo.

Os torcedores desfrutaram de uma exibição animada de futebol dos jogadores da U19 do RB Leipzig durante o jogo amistoso. Apesar de suas lesões, tanto Faik Sakar quanto Amos Gerth exibiram suas habilidades de futebol antes de serem substituídos.

