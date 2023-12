O rápido crescimento do "turismo vermelho" na China

Zhang conhece as histórias de Deng como a palma da sua mão e gosta de as contar aos visitantes da antiga residência do revolucionário comunista, onde trabalha como guia há 11 anos.

"O avô Deng tem uma grande imagem no nosso coração", diz Zhang à CNN, utilizando a alcunha local para o homem que, como líder supremo desde o final da década de 1970 até à sua morte em 1997, é responsável pela modernização e abertura da China.

A paixão de Zhang por tudo o que diz respeito a Deng, combinada com a sua capacidade de contar histórias, ajudou-a a ganhar concursos e reconhecimento nacional.

No final de 2020, foi uma das duas pessoas de Sichuan escolhidas para integrar o programa nacional "Cinco Bons Guias", uma das várias iniciativas do governo chinês para melhorar e realçar a indústria do "turismo vermelho" em rápida expansão no país.

Os funcionários do Ministério da Cultura e do Turismo seleccionaram a dedo 100 dos melhores guias turísticos do país que trabalham nos chamados "sítios vermelhos" - locais com significado histórico e cultural para a história do Partido Comunista no poder.

Os escolhidos viajaram para Pequim para receberem uma formação complementar destinada a dotá-los de competências para serem, como diz o Governo, "um herdeiro firme do gene vermelho, um maravilhoso contador de histórias vermelhas, um intérprete vivo do espírito vermelho, um divulgador leal da cultura vermelha e um poderoso líder da tendência vermelha".

Embora o conceito de "turismo vermelho" exista há décadas, só foi oficialmente incluído no plano nacional de turismo em 2004. Alguns analistas dizem que apresenta uma versão adulterada da história - outros vão ao ponto de lhe chamar uma autêntica lavagem ao cérebro.

O atual líder Xi Jinping, o homem forte da China, promoveu inúmeras vezes o "turismo vermelho" desde que chegou ao poder no final de 2012, alimentando o rápido crescimento deste segmento, outrora um nicho, entre os governos locais e os turistas nacionais.

Como resultado, os "sítios vermelhos" expandiram-se muito em todo o país nos últimos anos - destacando tudo, desde memoriais da revolução comunista a árvores plantadas por líderes comunistas.

A pandemia dá um impulso ao "turismo vermelho

Com o mercado mundial de viagens ainda afetado pela pandemia e os turistas chineses obrigados a ficar em casa, os viajantes nacionais deram um impulso à indústria do "turismo vermelho".

"Em 2020, o número de turistas vermelhos ultrapassou os 100 milhões e contribuiu para 11% das viagens domésticas", afirma Mimi Li, professora associada da Universidade Politécnica de Hong Kong e especialista em política de turismo chinesa.

"Isso é fenomenal".

O momento não poderia ser melhor para os actores do sector das viagens que esperam capitalizar este segmento em crescimento, com o país a preparar-se para celebrar o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista em julho. Quase todas as semanas, estão a ser lançadas mais iniciativas de "turismo vermelho" para coincidir com este marco, tanto no sector público como no privado.

A Ctrip, a maior plataforma de reservas de viagens da China, lançou 100 rotas exclusivas para os "peregrinos vermelhos" no início deste ano. Alguns dos pacotes turísticos incluem experiências como recitar o juramento de admissão ao Partido Comunista Chinês e cantar canções revolucionárias.

A empresa previu que a campanha atrairia 50 milhões de viajantes em 2021.

"A maioria dos investigadores classifica o turismo vermelho como um tipo de turismo patrimonial. Para alguns dos sítios vermelhos, como Jinggangshan ou Yan'an, o turismo vermelho é quase um rendimento garantido", diz Li, referindo-se a duas famosas antigas bases revolucionárias comunistas.

A CNN visitou recentemente Yan'an, no norte da província de Shaanxi, no âmbito de uma viagem liderada pelo governo, e testemunhou multidões de visitantes - alguns vestidos com trajes revolucionários - a amontoarem-se em antigas residências de líderes comunistas, auditórios de antigos congressos do partido e inúmeras salas de exposições.

Dezenas de membros do partido fizeram o seu juramento de admissão - "estar sempre pronto a sacrificar tudo pelo partido e pelo povo, e nunca trair o partido" - de forma ritualista, enquanto as crianças em idade escolar recebiam palestras ao ar livre sobre as razões pelas quais a história escolheu os comunistas para governar a China.

Não é de surpreender que as autoridades de Yan'an estejam ansiosas por promover o maior argumento de venda da sua cidade com investimentos arrojados. Um aeroporto reluzente, filas de novos hotéis e até um cartaz a anunciar a próxima abertura de um Starbucks pontuam o antigo atraso económico.

Os seus esforços pareciam ter dado frutos antes da pandemia. Em 2019, mais de 73 milhões de visitantes afluíram à cidade de pouco mais de dois milhões de habitantes, quase duplicando o número de turistas apenas três anos antes.

Com o vírus Covid-19 maioritariamente contido na China, o turismo de Yan'an recuperou durante a semana do feriado do Dia do Trabalhador deste ano, com as despesas dos turistas a ultrapassarem já as do mesmo período antes da pandemia, de acordo com as autoridades locais.

Mudança demográfica

Li, o professor de Hong Kong, afirma que, quando a primeira vaga de "turismo vermelho" arrancou, se centrava sobretudo na educação - uma atividade obrigatória para funcionários públicos e estudantes. Mas o mercado mudou.

"Vemos cada vez mais turistas a visitar esses sítios, não porque lhes é pedido, mas apenas porque querem", afirma.

E estes "viajantes vermelhos" são cada vez mais jovens.

De acordo com os dados da plataforma de viagens Tongcheng-Elong, os viajantes com idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos representaram 40% das reservas e pesquisas relacionadas com o segmento do "turismo vermelho" durante o recente feriado do Dia do Trabalhador.

Estes números não serão uma surpresa para a guia turística Zhang, que diz ter notado um interesse crescente dos jovens em conhecer a história de Deng e o seu lugar na história.

Quando começou a trabalhar na casa natal de Deng, a maioria dos jovens visitantes limitava-se a dar uma olhadela casual às exposições. Mas agora, "a maior parte deles contrata guias e presta muita atenção às nossas histórias pessoais sobre Deng", diz ela.

A melhoria das instalações e dos serviços, as lembranças criativas e a utilização da tecnologia podem ter ajudado a tornar os "sítios vermelhos" mais apelativos para as gerações mais jovens. Mas há quem diga que o principal fator de atração é uma maior concentração no orgulho e na identidade nacionais.

"Atualmente, os jovens são mais orgulhosos e confiantes e identificam-se mais fortemente com a nossa nação e o nosso país", afirma Zhang. "Querem saber como é que a China passou de um país pobre para o que é hoje."

Li observa que os estudos mostram que os jovens chineses estão a demonstrar um maior apreço do que nunca pelas marcas nacionais, desde os cuidados com a pele à moda.

"Querem usar os produtos produzidos no país e querem conhecer melhor o país", afirma.

Chen Shuna, estudante da Universidade de Economia e Negócios da Capital, em Pequim, visitou o Museu da Guerra da Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa com os seus amigos em novembro de 2020.

A estudante conta à CNN que o que mais a impressionou foi a representação do Massacre de Nanjing.

"A cena era muito trágica", diz Chen. "Cada objeto do museu é a prova de uma história que as gerações anteriores escreveram com o seu sangue. Mas não nos deixamos envolver pela emoção da vingança. Em vez disso, somos alertados para a necessidade de a nossa nação se erguer e se fortalecer para resistir a todos os invasores."

O lado negro do "turismo vermelho

Embora aprender a história do seu próprio país seja um grande atrativo para os turistas de todo o mundo, a diferença é que os "sítios vermelhos" oferecem quase sempre uma narrativa unilateral.

Os críticos afirmam que estes sítios se centram na perseverança dos líderes comunistas e nos seus gloriosos triunfos, ignorando os seus fracassos, por vezes catastróficos, e até distorcendo os factos históricos.

O regime chinês gostaria certamente de promover o "turismo vermelho", tanto para fins comerciais como ideológicos", afirma Simon Shen, um influente comentador político de Hong Kong e fundador da empresa de relações internacionais Glocal Learning Offices.

"É considerado um tema central da educação patriótica. Até que ponto é eficaz - isso é outra questão."

Mas Li, académico de Hong Kong, insiste que a utilização de locais e atracções históricas como meio de "educar" os cidadãos não é exclusiva da China. O que o país fica para trás, diz ela, é o marketing sofisticado.

"Noutros países, como os EUA, fazem-no de forma muito implícita", diz Li.

"Penso que é algo a que o governo chinês deveria prestar atenção ou dedicar mais tempo e esforço. Não nos sentimos muito bem quando sentimos que nos pedem para acreditar em algo".

No Museu da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa, em Pequim, por exemplo, a ênfase é colocada no sacrifício que o Partido Comunista fez durante a Guerra Sino-Japonesa, nas décadas de 1930 e 40, e na forma como o então jovem partido foi o "pilar" que conduziu o país à vitória.

Na página de história do seu sítio Web oficial, o museu alega que o Kuomintang - o partido dominante no poder na China de 1928 a 1949 - demonstrou falta de vontade de se opor à invasão japonesa, chamando a atenção para o seu esforço de "resistência passiva" na guerra.

Esta afirmação é rejeitada por muitos investigadores fora da China continental.

Zhang Yu, secretário-geral do Independent Chinese PEN Center, sediado na Suécia, disse numa entrevista à Voz da América no início deste mês que o "turismo vermelho" é eficaz em fazer com que os seus visitantes acreditem na versão comunista da verdade através de uma "doutrinação subtil".

"A parte mais eficaz do (turismo vermelho) é que nem tudo é falso", disse Zhang na entrevista. "Os sítios de viagens são metade reais e metade falsos. O objetivo mais importante é (fazer as pessoas acreditarem) que 'sem o Partido Comunista, este país está acabado'."

Mike Robinson, diretor do Ironbridge International Institute for Cultural Heritage, sediado no Reino Unido, realizou uma extensa investigação sobre o turismo patrimonial na China.

"Há complexidades e anomalias no turismo vermelho - ou em qualquer forma de turismo que esteja tão intimamente ligado a uma única ideologia", diz.

Mas o investigador diz que é "acrítico, irrefletido e ingénuo" rejeitar completamente o "turismo vermelho".

"Para as autoridades chinesas, as prioridades do turismo vermelho devem ser integradas num programa mais vasto de desenvolvimento turístico sustentável para as comunidades mais marginalizadas e, em seguida, abri-lo a um público internacional mais vasto através de uma interpretação eficaz e honesta".

Shen, no entanto, tem uma visão menos otimista sobre o tema, comparando o "turismo vermelho" na China com o turismo na Coreia do Norte, outro país comunista conhecido pelos seus programas de doutrinação generalizados.

"Em países como a Coreia do Norte, também existem rotas semelhantes para turistas estrangeiros, mas poucos são os que sofrem uma 'lavagem ao cérebro', sendo mais frequente os turistas terem pensamentos muito diferentes", afirma.

A diferença, acrescenta, é que a China tem os meios económicos para promover a sua versão da história à escala mundial.

"Como resultado, alguns turistas que visitam esses sítios podem (...) tornar-se parte da máquina de propaganda do PCC, se não puderem receber um relatório adequado antes ou depois".

Utilizar o "turismo vermelho" para reduzir a pobreza

Mas Robinson, que publicou relatórios sobre turismo e sustentabilidade para a UNESCO, nota a ligação entre os objectivos de desenvolvimento sustentável de Pequim e o crescimento do "turismo vermelho" - e benefícios concretos para as comunidades locais.

Guang'an é um exemplo disso. A antiga residência de Deng foi o primeiro "sítio vermelho" em Sichuan a receber a classificação 5A - a mais elevada classificação turística na China.

Desde o início da década de 2000, foram efectuadas renovações e actualizações. Atualmente, é um complexo turístico com 3,19 quilómetros quadrados de atracções, incluindo um museu, um lago e uma praça com uma estátua de bronze.

Com a sua paisagem agradável e produtos abundantes, o apelo do "turismo vermelho" de Guang'an ajudou as empresas locais a prosperar.

Em 2017, foi um dos primeiros grupos de condados de Sichuan a sair da pobreza absoluta. Em 2019, a cidade com menos de meio milhão de habitantes recebeu mais de três milhões de visitantes.

"A política de turismo - pelo que vale a pena - é impulsionada pela economia", diz Robinson. "Não é por acaso que o 'turismo vermelho' está intimamente ligado a programas de regeneração rural, diversificação agrícola e melhoria dos meios de subsistência locais."

É também um lembrete constante, tanto para os visitantes como para os habitantes locais, de que o Partido Comunista é o responsável por tudo na China, como gosta de dizer Xi.

Reportagem adicional de Steven Jiang em Yan'an.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com