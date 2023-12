O que sabemos sobre o veterano diplomata holandês encarregue de fazer chegar mais ajuda a Gaza

Numa publicação no X, Kaag afirmou que iria demitir-se do cargo de ministra das Finanças e vice-primeira-ministra dos Países Baixos para assumir o papel de Coordenadora Sénior das Nações Unidas para a Ajuda Humanitária e a Reconstrução em Gaza.

"A paz, a segurança e a justiça sempre foram as minhas motivações", declarou Kaag num comunicado. "Aceitei esta missão especial na esperança de contribuir para um futuro melhor".

A nomeação, que deverá entrar em vigor a 8 de janeiro, ocorre numa altura em que as condições no enclave palestiniano sitiado atingem níveis de "pesadelo", como afirmou o chefe da Organização Mundial de Saúde após uma visita recente. A escassez de energia eléctrica e de medicamentos retirou a maior parte dos hospitais do seu funcionamento e o risco de fome paira sobre a população de Gaza, segundo as organizações humanitárias.

Desde o início da guerra, a 7 de outubro, na sequência dos ataques terroristas do Hamas, Israel permitiu que um número limitado de camiões trouxesse ajuda humanitária para Gaza através da passagem egípcia de Rafah. A ONU descreveu esta quantidade como uma gota de água que não chega para satisfazer as necessidades da população de mais de 2 milhões de pessoas.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, também acusou as tácticas de Israel em Gaza, que incluem bombardeamentos aéreos intensivos, de "criarem obstáculos maciços à distribuição da ajuda humanitária em Gaza".

Kaag será agora responsável pela criação de um mecanismo para acelerar o movimento de ajuda para Gaza e por "facilitar, coordenar, monitorizar e verificar" o esforço de socorro, de acordo com a ONU, incluindo o complexo processo de assegurar que os camiões de ajuda são rastreados antes de entrarem no enclave para garantir que não transportam material não humanitário.

A resolução do Conselho de Segurança que criou a posição, que apelava à entrega imediata, segura e sem entraves da assistência humanitária em Gaza, foi aprovada na semana passada com a abstenção dos EUA, após vários dias de negociações e atrasos.

Diplomata experiente, falante de árabe

Num discurso proferido no mês passado, Kaag sublinhou a necessidade de fazer chegar a Gaza "ajuda humanitária adequada".

"O direito de Israel a existir e o seu direito a defender-se são evidentes para nós. Mas nestes tempos sombrios, é importante que os actos de guerra respeitem o direito internacional e o direito humanitário da guerra, a fim de evitar vítimas civis inocentes e permitir que a ajuda humanitária adequada seja prestada a tempo", afirmou.

Kaag trabalhou anteriormente em questões palestinianas como funcionária sénior da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. Mais tarde, foi Secretária-Geral Adjunta do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e, de 2015 a 2017, Coordenadora Especial das Nações Unidas para o Líbano, de acordo com uma biografia fornecida pela ONU.

Em reação à nomeação, um funcionário do governo holandês disse à CNN que Kaag é considerada "muito adequada" para o cargo.

"É uma diplomata muito experiente que conhece bem o Médio Oriente e também fala árabe. Antes de seguir uma carreira política nos Países Baixos, foi também uma enviada da ONU que negociou com Assad a entrega das armas químicas da Síria", disse o funcionário.

O esforço na Síria, resultado de um plano de última hora entre os EUA e a Rússia que evitou uma intervenção militar dos EUA, foi considerado um sucesso, com o então Presidente dos EUA, Barack Obama, a saudar a destruição do stock de armas químicas da Síria como uma "conquista importante".

"Os prazos quase impossíveis" significavam que "não podíamos perder um segundo", disse Kaag a um entrevistador de Harvard em 2014. "Estávamos atentos à mensagem, à missão, à procura de resultados que pudessem ser medidos."

Mais tarde, Kaag ocupou vários cargos na política eleitoral holandesa, tendo levado o partido social-liberal D66 à vitória numa votação em 2021 e desempenhado vários cargos ministeriais, incluindo o de ministra dos Negócios Estrangeiros e de ministra do Comércio e da Cooperação para o Desenvolvimento.

O seu mandato como ministra dos Negócios Estrangeiros durou apenas alguns meses; demitiu-se em setembro de 2021, depois de uma maioria do parlamento holandês ter afirmado que ela tinha gerido mal a evacuação de Cabul nesse verão, depois de os talibãs terem tomado o controlo do país.

Em sua declaração na terça-feira, Kaag chamou seu trabalho com o gabinete holandês de "especial e desafiador", citando o progresso nas mudanças climáticas e o apoio à Ucrânia em meio à guerra com a Rússia.

De acordo com a Reuters, em julho, a eurodeputada holandesa afirmou que tencionava abandonar a política, descrevendo um ambiente "tóxico" de intimidação e ameaças online.

"Torna-se uma bateria de calúnias destinadas a demonizar-nos, a desconstruir-nos", disse num evento do Conselho de Relações Externas em setembro. "Isso corrói o valor da nossa democracia se isso persistir e for tolerado.

Os diplomatas mundiais celebraram o anúncio em declarações na terça-feira, após meses de divisão e impasse no Conselho de Segurança da ONU sobre a forma de fazer chegar a ajuda aos civis de Gaza.

A ministra holandesa dos Negócios Estrangeiros, Hanke Bruins Slot, considerou-a "a pessoa certa para este papel desafiante", tendo em conta os seus "vastos conhecimentos" e a sua "vasta experiência (diplomática)".

"Estou ansiosa por trabalhar em estreita colaboração com @SigridKaag neste novo papel - e por apoiar os seus esforços para racionalizar e acelerar o trabalho da ONU que salva vidas em Gaza. Não há tempo a perder", escreveu a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, no X.

