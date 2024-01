O que sabemos sobre o tiroteio no edifício do Supremo Tribunal do Colorado no momento em que o suspeito vai ser ouvido pela primeira vez

O tiroteio ocorreu na terça-feira de manhã, depois da 1h00, quando um homem que fugiu do local de um acidente com dois carros disparou contra uma janela do Centro Judicial Ralph L. Carr Colorado e entrou, de acordo com um comunicado de imprensa de Denver.

A polícia diz que o homem tirou à força as chaves de um segurança desarmado, disparou tiros no edifício e ateou fogo numa escadaria.

A invasão ocorre após uma recente decisão do Supremo Tribunal do estado contra a elegibilidade do ex-presidente Donald Trump para o cargo, mas uma investigação "confirmou uma alta probabilidade" de que o incidente não esteja relacionado a ameaças recentes contra juízes.

Eis o que se sabe sobre o tiroteio:

Um homem foi detido

A polícia de Denver está a deter Brandon Olsen, 44 anos, que se rendeu no local quase duas horas após o acidente de viação, segundo as autoridades. Os promotores não o acusaram formalmente e ele foi inicialmente detido sem fiança. Não é claro se Olsen tem um advogado.

A sua primeira audiência em tribunal está marcada para as 10h30 de quarta-feira, de acordo com os registos online da prisão. As acusações de detenção são fogo posto de primeiro grau, roubo agravado e roubo de segundo grau. Todos são crimes.

A polícia não acredita que haja uma ligação com a decisão do tribunal de Trump

Olsen cooperou com as entrevistas, de acordo com uma declaração juramentada de causa provável, mas todas as suas declarações no documento do tribunal estão editadas. Se ele divulgou um motivo, as autoridades não o tornaram público.

A invasão ocorre duas semanas depois que o tribunal decidiu por 4-3 remover Trump da votação estadual de 2024, concluindo que ele era inelegível para ocupar o cargo de acordo com a "proibição de insurreição" da 14ª Emenda.

Mas as autoridades disseram na terça-feira que não acreditam que a decisão e o arrombamento estejam relacionados.

O edifício estava quase vazio

O edifício do centro da cidade - que alberga o Supremo Tribunal do Estado, o Tribunal de Recurso do Colorado e outras instâncias judiciais - tinha aparentemente apenas duas pessoas quando o homem arrombou o edifício durante a noite, segundo as autoridades.

O guarda de segurança estava sentado sozinho no balcão de informações antes de investigar um barulho, diz a declaração juramentada. O guarda foi então agarrado à pistola pelo suspeito enquanto tentava usar uma chave para abrir uma porta ao homem que empunhava uma pistola, de acordo com o documento do tribunal.

A outra pessoa que se encontrava no edifício e que é mencionada na declaração é uma mulher que estava a trabalhar num escritório. Ela disse aos detectives que saiu quando ouviu o alarme de incêndio e que não testemunhou o tiroteio ou o incêndio.

A polícia disse que ninguém ficou ferido durante a provação, mas "há danos significativos e extensos no edifício".

Joe Sutton, Andi Babineau, Dakin Andone, Chris Boyette e Rachel Webb da CNN contribuíram para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com