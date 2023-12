Destaques da história

O que faz o dia perfeito de Tiger Woods?

Caddyshack está presente no dia perfeito de Tiger Woods

Woods fala com Shane O'Donoghue, da Living Golf

Como é que um ícone do desporto mundial passaria o seu dia perfeito? O programa Living Golf da CNN descobriu-o.

Desde dançar ao som do tema de "Caddyshack" pela manhã até tomar uma bebida à noite com o seu pai, que morreu em 2006 com 74 anos, Woods revelou o que faria nas suas 24 horas de sonho.

O jogador de 41 anos falou em exclusivo com a Living Golf durante uma recente viagem ao Dubai. Para saber mais sobre Woods, veja o programa completo "Four Days with Tiger" online ou na CNN International em março.

Fonte: edition.cnn.com