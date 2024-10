O que explica o amplo apelo do design dinamarquês?

Em todo o mundo, parece haver uma apreciação compartilhada pelo design dinamarquês. De casas em Berlim, Londres ou Sydney, peças atemporais como a Cadeira Ovo de Arne Jacobsen (1902-1971) ou a Cadeira Série 7 de 1955 de seu arquiteto, considerada a cadeira mais vendida da história, podem ser encontradas. Além disso, itens populares incluem a Cadeira Y de 1950 de Hans J. Wegner para Carl Hansen & Søn e a luminária PH-5 de três abajures de 1958 de Poul Henningsen para Louis Poulsen. Marcas contemporâneas como Hay, ferm Living, Bolia e Broste Copenhagen também estão ganhando reconhecimento global ao lado desses designs clássicos.

Para entender melhor a origem desses designers dinamarqueses de sucesso, basta olhar para sua terra natal. Em Copenhague, o Museu de Design Dinamarquês, hospedado em um hospital do século 18, exibe a maior coleção de mobiliário e design de produtos do país. Aqui, os visitantes podem testemunhar talentos emergentes experimentando com materiais pouco convencionais, como conchas de mexilhão e caracol, para criar xícaras e pratos. Além disso, o museu fornece insights sobre como esse estilo distintivo moldou um gosto global universal.

O termo "design dinamarquês" foi criado por um grupo de jornalistas americanos em 1949, após sua visita à exposição anual de móveis da Guilda dos Marceneiros de Copenhague no museu. Em eloquentes artigos, eles descreveram as características únicas do modernismo dinamarquês, acendendo a demanda por esses designs finamente trabalhados tanto nos EUA quanto além. O design dinamarquês é marcado pelo uso de materiais naturais, como madeira, e técnicas de artesanato intrincadas, meticulosamente consideradas sem detalhes desnecessários.

Estética e Funcionalidade Unificadas

Muitos figurões aprenderam uma habilidade valiosa: por exemplo, Arne Jacobsen estudou pedreirismo antes de se dedicar à arquitetura, e Hans J. Wegner ganhou experiência em carpintaria antes de frequentar a Escola de Artes e Ofícios. Como adeptos do funcionalismo, eles criaram objetos práticos, projetados racionalmente que harmoniosamente combinavam estética e praticidade. Os designers se colocaram no lugar do usuário, o que continua a ser um aspecto fundamental do design dinamarquês hoje. Essa coerência entre forma e função teve um papel significativo na popularidade internacional dessas peças, que não chamam atenção para si mesmas, mas se misturam harmoniosamente ao seu entorno.

Além disso, o design dinamarquês tem durabilidade. Atuais fabricantes de móveis continuam a se inspirar na tradição de design estabelecida por seus antecessores. Heranças familiares são frequentemente passadas de geração em geração. Grit Rister, gerente do 25hours Hotel Paper Island em Copenhague, observa: "Quando visito meus amigos e familiares dinamarqueses, vejo clássicos de design atemporal em todas as casas, uma mistura de peças vintage e modernas".

O design de interiores do 25hours Hotel Paper Island reflete essa mistura estética, exibindo uma variedade de decorações adquiridas em feiras de pulgas. O hotel apresenta uma variedade de peças de design clássicas, incluindo luminárias da Louis Poulsen e mesas e cadeiras da ferm Living e Hay.

Respeitando a Herança do Design

Para os dinamarqueses, o bom design é essencial em suas vidas cotidianas, com o governo continuamente investindo em edifícios públicos. Arne Jacobsen, um renomado arquiteto, começou sua carreira trabalhando na prefeitura antes de contribuir para projetos significativos, como o assentamento Bellavista em Klampenborg. Ele projetou não apenas casas residenciais, mas também restaurantes, teatros e hotéis, incluindo seus interiores.

Desde tenra idade, as crianças dinamarquesas são introduzidas aos clássicos de design de uma maneira lúdica. Os pais frequentemente presenteiam seus filhos com "O Pequeno Livro de Design Dinamarquês para Crianças e Curiosos Adultos", que destaca 50 clássicos de design através de ilustrações humorísticas e breves descrições, como a mesa Cogumelo de 1962 de Nanna Ditzel ou as luminárias Flowerpot criadas por Verner Panton em 1968. Grit Rister explica: "Eles começam com brinquedos de madeira bem projetados para crianças, e isso continua nas lojas de móveis, onde geralmente há uma versão miniatura de cadeiras de design para adultos". Essa exposição fomenta a apreciação por fewer but better-quality items, tornando a Cadeira Y de Hans J. Wegner um símbolo de status valorizado em vez de um carro luxuoso.

Um dos favoritos atuais da indústria de design é a Hay, fundada em 2002 e com filiais em Berlim, Munique, Liverpool, Tóquio e Melbourne. A Hay é amada por fãs de móveis, acessórios e moda escandinavos. A loja e a flagship store ficam em um edifício Jugendstil de 1896 no coração de Copenhague, exibindo uma mistura de mesas pequenas, prateleiras espaçosas, cadeiras confortáveis em tons de bege e areia, e occasionalmente cores vibrantes como verde-musgo ou gema de ovo.

A fila no caixa é bastante longa. De uma escova de dentes a uma toalha de cozinha, até um vaso de flores, é uma coleção e tanto. Mesmo um único desses itens de designer discretamente elegantes pode irradiar simplicidade dinamarquesa e uma atmosfera descontraída no espaço de vida de alguém.

