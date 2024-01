O que está em jogo em 2024

Uma fatídica corrida à Casa Branca vai voltar a pôr em causa a democracia nos Estados Unidos. E Donald Trump está longe de ser o único populista de extrema-direita a ressurgir; o movimento está em marcha também na Europa. As guerras na Ucrânia e em Gaza correm o risco de desencadear reverberações muito mais amplas, enquanto a estabilidade económica e política é ameaçada por fluxos migratórios maciços, receios de recessão e os impactos crescentes das alterações climáticas. Na maior parte das questões, os governos democráticos, com poder de fogo, estão a lutar para mostrar aos seus eleitores que têm as respostas.

O mundo não muda só porque o calendário muda de um ano para o outro. Mas dada a confluência de acontecimentos que sabemos que irão ocorrer este ano - bem como todas as incógnitas, o ano olímpico de 2024 poderá marcar um ponto de viragem na história do século XXI.

Uma eleição histórica nos EUA

O choque global mais previsível de 2024 seria a eleição de Trump, que se tornaria apenas o segundo presidente dos EUA a ganhar um mandato não consecutivo. O ex-presidente já está a dizer abertamente que pretende submeter a democracia dos EUA e a ordem global liderada pelos americanos ao seu maior teste.

O candidato republicano promete usar a autoridade da presidência para "retaliar" os seus inimigos e esvaziar a burocracia para fazer do governo um instrumento do seu poder pessoal. As comparações com os nazis são, nesta altura, exageradas, mas a retórica de Trump - incluindo o facto de rotular os seus opositores políticos de "vermes" e de avisar que os imigrantes vão poluir o sangue da América - faz lembrar a demagogia dos anos 30 e pressagia potencialmente a presidência mais extrema da América. No estrangeiro, Trump está a dar sinais de que abandonaria a Ucrânia para se aconchegar a autocratas como o Presidente russo Vladimir Putin, e a sua hostilidade para com as alianças pode mesmo pôr em perigo a NATO.

O tempo está a esgotar-se para os candidatos republicanos às primárias derrubarem Trump. A menos que haja uma reviravolta nas próximas semanas em Iowa e New Hampshire, o ex-presidente estará mais no controle do Partido Republicano do que quando deixou Washington em desgraça em janeiro de 2021. O país nunca enfrentou uma eleição como esta - com o provável adversário, um ex-presidente que enfrenta 91 acusações criminais em quatro processos criminais, incluindo por alegados crimes contra a democracia, a ser processado por um conselheiro especial na administração do seu sucessor. Se Trump prevalecer, será um dos regressos mais impressionantes e ameaçadores da história política.

Se for contra Trump, a última campanha política da carreira política do Presidente Joe Biden - que começou quando Richard Nixon estava na Casa Branca - será a próxima batalha da sua auto-descrita luta para salvar a alma da América. A equipa de Biden está a garantir aos democratas nervosos que, se Trump encabeçar a lista do Partido Republicano, os eleitores irão apoiar o presidente para impedir uma tomada de poder pelos extremistas. Mas o homem de 81 anos é assolado pelo ceticismo de que tem a resistência e a acuidade para cumprir um segundo mandato completo. A subida dos preços fez com que os eleitores ficassem desiludidos com o seu desempenho económico, apesar do recuo da inflação. Novos conflitos globais e desafios ao poder dos EUA enfraquecem as pretensões de Biden de ser um mestre da política externa. A coligação do Presidente pode também estar a desgastar-se, especialmente entre os jovens e os eleitores das minorias. E, ao contrário de 2020, Biden será julgado mais pelo seu próprio historial do que pelo de Trump. E candidatos de terceiros, como Robert F. Kennedy Jr., podem reivindicar uma parte do voto anti-Trump em alguns estados.

No entanto, Biden tem sido repetidamente subestimado pelo seu próprio lado e pelos seus oponentes. Os democratas acreditam que o ataque do Partido Republicano ao direito ao aborto será novamente um importante fator de participação. Será que os moderados suburbanos, alienados por Trump, voltarão a apoiar Biden?

Se os acontecimentos políticos, económicos e globais lhe forem favoráveis, o Presidente poderá ter uma corrida apertada para a reeleição. Mas Trump atrai milhões de eleitores desiludidos com a sua segurança económica que o consideram um baluarte contra as mudanças sociais e raciais, ao mesmo tempo que se identificam com a sua acusação contundente às "elites" na política, na lei, nos meios de comunicação social e noutras instituições. Se os eleitores escolherem Trump, terão escolhido um candidato que conspirou para anular uma eleição e que promete usar um machado de guerra ainda mais afiado na democracia da próxima vez.

O que acontecer em novembro poderá mudar a América para sempre e provocar grandes ondas de choque em todo o mundo.

O Supremo Tribunal na ribalta

Após anos de queda de popularidade na sequência de decisões de extrema-direita da maioria conservadora, incluindo a anulação do direito constitucional federal ao aborto, o tribunal está a ser arrastado cada vez mais para a política. Os juízes enfrentarão provavelmente o cenário de pesadelo de decidir sobre questões polémicas, incluindo as recentes iniciativas do Colorado e do Maine no sentido de tornar Trump inelegível devido à proibição de "insurreição" prevista na 14ª Emenda.

O tribunal também pode ser chamado a julgar as alegações de Trump de que todas as suas acções - mesmo as suas tentativas de impedir o resultado das eleições de 2020 - estavam cobertas pela imunidade presidencial. Dado o distanciamento do país e a recusa de Trump em aceitar os resultados eleitorais, não seria surpresa ver o tribunal envolvido na votação deste ano em novembro.

Mais caos em Washington está garantido

A luta cada vez mais profunda dos Estados Unidos para se governarem a si próprios será evidenciada já este mês, num grande confronto sobre a política de imigração, o envio de ajuda à Ucrânia e a Israel e a função básica de financiamento das operações federais. O drama pode fechar o governo e limitar a capacidade do país de exercer poder e influência na cena mundial.

Uma minúscula maioria republicana da Câmara, refém de extremistas pró-Trump, que está empenhada em destituir Biden e aprovar cortes maciços de gastos, apesar de não ter um mandato funcional, certamente se radicalizará ainda mais no ano eleitoral. O controlo do poder do novo Presidente da Câmara, Mike Johnson, já é ténue, uma vez que está preso no mesmo dilema de governação versus política que abateu o seu antecessor Kevin McCarthy. O tumulto é tal - e a aversão aos titulares - que é bem possível que a Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, e o Senado, liderado pelos democratas, possam virar em direcções opostas no outono.

O ano fatídico da Ucrânia

Será este o ano em que o Ocidente abandona a Ucrânia e recompensa Putin pela barbárie sublinhada por novos ataques aéreos a civis nos últimos dias?

A promessa de Biden de que os Estados Unidos ficarão com a Ucrânia "o tempo que for preciso" nunca pareceu tão abalada. Os republicanos estão a bloquear a sua promessa de 60 mil milhões de dólares para uma nova ajuda militar de que a Ucrânia tanto precisa, depois de a sua ofensiva há muito planeada ter ficado atolada num sangrento combate por atrito ao estilo da Primeira Guerra Mundial. Os aliados de Putin na Europa, como o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, estão entretanto a tentar cortar a linha de vida da União Europeia a Kiev. O Presidente Volodymyr Zelensky é inflexível quanto ao facto de a Ucrânia continuar a lutar, mas, se o Ocidente se afastar, poderá ter de escolher entre negociar com Putin com uma mão fraca e prolongar um conflito que sangrará o seu país.

Putin pensa que pode esperar mais do que o Ocidente para garantir uma vitória que enviaria sinais devastadores sobre a forma como a América trata os seus amigos. Um tal resultado recompensaria a agressão de um autocrata contra uma democracia soberana e significaria uma derrota espantosa da NATO e uma nova era de insegurança na Europa.

O Médio Oriente à beira do abismo

Poderá a administração Biden impedir que a guerra em Gaza se transforme numa conflagração regional? E será que Israel vai destruir o Hamas antes de destruir completamente a sua reputação no estrangeiro, no meio da carnificina de civis palestinianos? E durante quanto tempo poderá o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, atormentado por escândalos, sobreviver, uma vez que prometeu segurança aos israelitas antes de um dos dias mais negros de Israel se ter desenrolado sob o seu comando?

Estas questões surgem num momento de grande tensão no conflito desencadeado pelos ataques terroristas do Hamas em Israel, em outubro. As tensões extremas estão a aumentar desde o Oceano Índico, passando pelo Mar Vermelho e atravessando toda a região, com as tropas e os navios dos EUA na linha de fogo, à medida que os grupos iranianos por procuração no Iémen, em Gaza e no Líbano procuram pressionar Israel e o poder dos EUA. Embora Biden tenha mantido Israel sob controlo desde os ataques, o governo de Netanyahu parece estar a ignorar os seus apelos a uma diminuição da intensidade das operações em Gaza e promete continuar a lutar durante meses. Os interesses dos Estados Unidos e de Israel parecem estar a divergir rapidamente, uma vez que o conflito tem consequências políticas graves para Biden no seu país, com os eleitores jovens e progressistas, em especial, e os árabes americanos no estado de Michigan a criticarem a sua liderança.

Os eleitores podem mudar o mundo

Centenas de milhões de pessoas fora dos EUA irão às urnas este ano. Mas, paradoxalmente, as eleições em todo o mundo podem demonstrar menos a saúde robusta da democracia do que o seu perigo crescente. Em janeiro, as eleições presidenciais em Taiwan poderão provocar novas tensões entre as duas margens do Estreito e a China. Na Índia, espera-se que o Primeiro-Ministro Narendra Modi consiga a reeleição e reforce o poder que está a ser cada vez mais utilizado para desgastar a maior democracia do mundo. Mas o seu nacionalismo hindu não está a impedir os EUA de o cortejarem como baluarte contra a China. E as eleições na Rússia são uma charada, mas Putin usaria uma vitória de carimbo para consolidar ainda mais o seu poder, apesar das enormes perdas militares na Ucrânia.

As eleições para o Parlamento Europeu oferecem uma abertura aos partidos de extrema-direita, populistas e anti-imigração em França, na Alemanha, na Bélgica e noutros países. O seu sucesso pode ser um presságio para Trump, cuja ascensão populista foi prevista pelo voto do Reino Unido para deixar a UE em 2016. Os britânicos, no entanto, poderiam aproveitar as eleições deste ano para rejeitar a caótica liderança da direita e regressar ao Partido Trabalhista, após 14 anos de ausência. Isto seria um sinal de que os titulares de cargos em todo o lado estão em risco - outro aviso sério para Biden.

A oposição também sente o cheiro do poder na África do Sul, onde o Congresso Nacional Africano, atormentado por escândalos, corre o risco de perder uma eleição geral pela primeira vez desde que Nelson Mandela subiu ao poder. No México, é provável que ocorra um momento de "teto de vidro", uma vez que os dois principais candidatos às eleições presidenciais de junho são mulheres.

Uma nova realidade geopolítica

2024 irá aprofundar um novo alinhamento global. Os Estados Unidos e os seus aliados enfrentam uma frente frouxa, mas cada vez mais coordenada, composta pela Rússia, China, Irão e Coreia do Norte, todos com interesses distintos, mas que partilham o objetivo comum de reduzir o poder dos Estados Unidos. Várias permutações desta afiliação moldaram os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente e está em curso uma corrida entre o Ocidente e os seus adversários pela influência junto dos países em desenvolvimento do "sul global", uma vez que a China procura, em especial, contrariar as regras e os costumes da ordem global há muito estabelecida e liderada pelos EUA. Estas placas geopolíticas em mudança significam que todas as crises globais se tornam agora um teste à credibilidade dos EUA e à força de Biden - tal como os republicanos procuram retratá-lo como um líder fraco e desanimado antes das eleições de 2024.

A imigração confunde os governos dos dois lados do Atlântico

Os fluxos migratórios indocumentados estão a atacar quase todas as grandes nações desenvolvidas. Desde os afluxos recorde na fronteira sul dos EUA até ao plano abortado da Grã-Bretanha de deportar para o Ruanda migrantes que atravessaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações, a imigração provoca uma mistura política tóxica. Mas as ferozes divisões ideológicas em ambos os lados do Atlântico significam que são essencialmente impossíveis reformas efectivas para combater a migração sem documentos, as instalações fronteiriças sobrecarregadas e um sistema de asilo abusivo. Os esforços globais, tão necessários, para combater as causas dos êxodos em massa - como as alterações climáticas, as guerras, os Estados falhados, o extremismo político e o flagelo económico - estão para além da limitada margem de manobra de governos fracos. E o agravamento da situação favorece extremistas como Trump e líderes de extrema-direita na Europa, como o recente vencedor das eleições holandesas, Geert Wilders, que fazem demagogia com a imigração e com os estrangeiros e tornam as soluções políticas ainda mais difíceis de encontrar.

A guerra fria entre os EUA e a China vai voltar a aquecer?

Biden e o Presidente chinês Xi Jinping concordaram, no mínimo, em impedir que as tensões perigosas se agravem na cimeira da Califórnia, em novembro. Mas a relação diplomática mais importante do mundo é diariamente afetada por múltiplas pressões. A China considera os esforços dos EUA para equilibrar a sua ascensão a superpotência como um cerco e uma tentativa ilegítima de subverter o seu destino legítimo. Os quase encontros arrepiantes entre as forças norte-americanas e aliadas e os navios e aviões chineses nos mares do Sul e do Leste da China podem, a qualquer momento, dar origem a uma crise grave. A insistência chinesa em que a Taiwan democrática seja colocada sob o controlo do continente representa um dos grandes riscos de uma nova guerra de grandes proporções. E a China será uma questão importante nas eleições dos EUA, reduzindo a margem de manobra de Biden, enquanto Xi está sob grande pressão a nível interno e nunca hesitou em jogar uma carta agressiva e nacionalista para obter um efeito político.

Compreender a IA é apenas o primeiro passo

Este ano, os governos vão intensificar os esforços para lidar com as implicações sociais, económicas, laborais e de segurança das descobertas da inteligência artificial, à medida que mais empresas, forças armadas globais e grupos beligerantes não estatais testam a forma como podem utilizar as novas tecnologias. As descobertas estão a acelerar de uma forma que muitos altos funcionários mal compreendem, dificultando as perspectivas de regulamentação. Mas a alternativa é deixar a indústria e o seu impacto desestabilizador na sociedade nas mãos de criadores e magnatas que libertaram as redes sociais indomáveis no mundo sem pensar nas consequências.

Esperanças para a economia mundial

No ano passado, as acções norte-americanas registaram uma queda improvável, com a inflação a arrefecer e a criação de emprego a manter-se quente numa economia norte-americana com um desempenho mais forte do que o resto do mundo. Se a Reserva Federal conseguir fazer uma aterragem suave ao aliviar o seu duro remédio para as taxas de juro, as perspectivas de reeleição de Biden poderão subir em flecha. A China espera uma recuperação após um ano difícil e também pode ajudar a impulsionar o crescimento global. Mas se Trump vencer em novembro e mantiver o seu plano de aplicar um plano tarifário de 10% a todas as importações, é provável que se desencadeie uma guerra comercial que pulverize o sistema global de comércio livre e acabe por deixar os consumidores em muito pior situação.

A crise climática vai ultrapassar os esforços de mitigação

Se as tendências se mantiverem, o mundo vai ter mais um ano de grandes inundações, incêndios florestais maciços, tempestades monstruosas e seca. Mas, à medida que as provas das alterações climáticas se tornam cada vez mais perigosamente evidentes, a vontade política em muitos países está a diminuir para cumprir os objectivos de emissões já estabelecidos, uma vez que o custo para os consumidores se torna claro e os oportunistas políticos vêem um ataque às políticas verdes liberais como uma vitória.

