- O que é que o Winterkorn sabia?

O sistema judiciário está seguindo seu plano, quase nove anos após o escândalo do diesel da Volkswagen ter se tornado público, o papel do ex-CEO Martin Winterkorn está prestes a ser examinado minuciosamente. O Tribunal Regional de Braunschweig agendou quase 90 datas de audiência para o julgamento criminal, que deve durar até setembro de 2025. Os procedimentos estão previstos para começar em 3 de setembro. No entanto, problemas de saúde recentes do septuagenário têm levantado dúvidas sobre sua capacidade de comparecer ao julgamento.

Apenas algumas semanas atrás, em julho, Winterkorn passou por outra operação no joelho devido a uma emergência médica. Embora a operação tenha sido relatada como bem-sucedida, ele é dito estar fisicamente debilitado e precisou ficar em uma clínica de reabilitação. A questão de saber se o ex-CEO será capaz de viajar regularmente da Baviera para a Baixa Saxônia para as sessões de julgamento de dois dias é válida, especialmente considerando os atrasos anteriores do sistema judiciário devido a problemas de saúde.

Winterkorn perdeu o primeiro grande julgamento de fraude

Winterkorn deveria se sentar em uma sala de tribunal de Braunschweig com outros quatro ex-gerentes e engenheiros da VW em setembro de 2021. As acusações do julgamento, que vinham sendo realizadas há três anos, envolviam fraude comercial e em gangue envolvendo o programa de trapaça. No entanto, um relatório de aptidão feito pouco antes do início encontrou Winterkorn incapacitado para o julgamento devido a várias operações no quadril. Como resultado, o juiz separou o complexo de Winterkorn deste julgamento, uma medida que atraiu críticas.

Uma nova tentativa está sendo feita para examinar as ações e o conhecimento de Winterkorn no tribunal. Para refrescar a memória pública, a Câmara de Crimes Econômicos recentemente resumiu as acusações agrupadas em uma prévia de seis páginas. As acusações incluem fraude comercial, manipulação do mercado e declaração falsa sob juramento. Winterkorn é acusado de ter enganado os compradores da VW sobre as características do carro e de não ter informado o mercado de capitais de maneira oportuna sobre os riscos de pagamento de penalidades em setembro de 2015. Em 2017, ele é acusado de ter feito uma declaração falsa sob juramento diante do Comitê Parlamentar de Investigação do Bundestag.

Aproximadamente nove milhões de veículos foram afetados na Europa e nos EUA

O escândalo do diesel foi exposto em setembro de 2015 por investigações das autoridades ambientais dos EUA e de cientistas. De acordo com o tribunal, cerca de nove milhões de veículos na Europa e nos EUA foram afetados pelas manipulações do diesel, causando centenas de milhões de euros em danos aos compradores. O escândalo mergulhou a VW em sua pior crise da história e custou bilhões de euros para a esclarecimento jurídico. Winterkorn renunciou e, mais tarde, admitiu que seu nome estava associado ao escândalo do diesel.

No entanto, ele sempre negou responsabilidade criminal pessoal. No início de 2024, Winterkorn testemunhou no tribunal pela primeira vez como testemunha. "Considero essas acusações infundadas", disse o ex-CEO durante o julgamento civil bilionário de investidores contra a VW no Tribunal Regional de Apelação de Braunschweig. Winterkorn se referiu aos dois processos criminais de fraude e manipulação do mercado apresentados pela Promotoria Pública de Braunschweig. A acusação de falsa declaração ao Bundestag vem dos promotores de Berlim.

Winterkorn debilitado precisa de pausas para descanso.

Em seu depoimento, Winterkorn afirmou que não estava envolvido nas decisões sobre o software de manipulação. "Não solicitei, apoiei ou tolerei o uso dessa função." Durante o subsequente interrogatório de quatro dias, ficou claro que as operações deixaram marcas. Winterkorn apareceu doente e precisou de frequentes pausas. Isso provavelmente também se aplicará ao julgamento criminal se ele prosseguir como planejado.

Apesar dos processos judiciais em andamento contra ele, os problemas de saúde de Winterkorn levaram a ausências no julgamento. No entanto, o escândalo do negócio do diesel envolvendo quase nove milhões de veículos afetados continua a merecer um exame das ações e do conhecimento de Winterkorn no negócio do diesel.

