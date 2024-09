- O que é que o Winterkorn sabia?

O sistema judiciário está seguindo seu plano - quase uma década após o escândalo do diesel da Volkswagen ter sido revelado, o papel do ex-CEO Martin Winterkorn finalmente será submetido a uma análise aprofundada. O Tribunal Regional de Braunschweig agendou cerca de 90 audiências até setembro de 2025, com o julgamento começando na terça-feira (3 de setembro). Relatórios recentes sobre a saúde de Winterkorn haviam levantado dúvidas sobre esses planos.

Apesar dessas dúvidas, a data de início do julgamento permaneceu inalterada poucas horas antes de seu início agendado. O Tribunal Regional não indicou planos de adiar o julgamento novamente devido a preocupações com a saúde até o meio-dia de hoje.

Winterkorn finalmente enfrentará uma investigação abrangente que prometeu em seu vídeo de desculpas em 2015? "Eu ainda não tenho respostas para todas as perguntas", disse ele na época. É difícil acreditar que o ex-CEO descobriu novas informações nos últimos anos que agora compartilharia com a câmara de crimes econômicos em Braunschweig.

Preocupações com a saúde surgiram devido à outra operação no joelho de Winterkorn em julho. Embora a operação tenha sido bem-sucedida, seu estado físico teria se enfraquecido, exigindo uma estadia em uma clínica de reabilitação. A legitimidade de Winterkorn viajar de Baviera para Baixa Saxônia quase todas as semanas para sentar no banco dos réus por dois dias é questionável. Sua saúde já havia atrapalhado os planos do sistema judiciário.

Winterkorn perdeu o primeiro grande julgamento de fraude

Inicialmente, Winterkorn estava programado para comparecer a uma sala de tribunal em Braunschweig com outros quatro ex-gerentes e engenheiros da VW em setembro de 2021. O julgamento, que ainda não chegou a uma conclusão após três anos de procedimentos, envolvia acusações de fraude comercial e criminal envolvendo o software de trapaça.

No entanto, uma opinião de especialista determinou que Winterkorn não tinha capacidade para participar do julgamento devido a várias operações no quadril. Para avançar com a investigação do "Dieselgate", o juiz separou o caso de Winterkorn deste julgamento, uma decisão que atraiu críticas.

Agora, outra tentativa está sendo feita para examinar as ações e o conhecimento de Winterkorn em tribunal. Em um resumo recente, a câmara de crimes econômicos listou as acusações contra Winterkorn, que incluem fraude comercial, manipulação de mercado e declaração falsa. Ele é acusado de enganar os clientes da VW sobre as especificações dos veículos e deliberadamente omitir informações sobre potenciais multas do mercado de capital em dias cruciais de setembro de 2015. Em 2017, ele é acusado de ter dado falso testemunho perante o comitê de investigação do Bundestag alemão.

Aproximadamente nove milhões de veículos na Europa e nos EUA foram afetados pelas manipulações do diesel, resultando em prejuízos de vários milhões de euros para os clientes. O escândalo lançou a VW em sua pior crise da história e levou a bilhões em custos legais. Winterkorn renunciou e mais tarde reconheceu: "Meu nome está associado ao que se chama de affair do diesel".

Winterkorn negou consistentemente qualquer responsabilidade criminal pessoal. Em início de 2024, ele testemunhou como testemunha em tribunal pela primeira vez em um processo civil bilionário contra a VW por investidores no Tribunal Regional Superior de Brunswick. "Eu considero essas alegações infundadas", disse o ex-CEO. Ele se referia aos dois processos criminais contra ele por fraude e manipulação de mercado iniciados pelo Ministério Público de Brunswick e à acusação de falso testemunho perante o Bundestag vinda de promotores em Berlim.

Apesar das preocupações contínuas com a saúde e das frequentes viagens de Winterkorn a uma clínica de reabilitação, o início do julgamento no Tribunal Regional de Braunschweig contra ele por seu papel no escândalo do diesel da Volkswagen permaneceu inalterado. Independentemente das dúvidas e dos transtornos do passado, o julgamento envolvendo Winterkorn e vários outros ex-executivos e engenheiros da VW continuará como planejado.

