O que é o curling? Tudo o que precisa de saber sobre este desporto de inverno

No entanto, há uma em particular que parece captar sempre os corações e as mentes de muitos: o curling.

Quer se trate da escovagem aparentemente maníaca feita em frente à pedra ou da incrível habilidade necessária para deslizar com precisão as pedras para posições precisas a partir de uma distância tão grande, o curling torna-se num programa de televisão obrigatório.

O jogo ganhou a alcunha de " The Roarin' Game" (O Jogo do Rugido), devido ao som do rugido que emana da pedra de granito quando esta se desloca sobre o gelo.

Com a competição a decorrer em Pequim, estamos aqui para o ajudar a compreender "o que é o curling" e a responder a algumas das suas outras principais perguntas.

Quando é que o curling começou?

Embora as suas origens exactas não possam ser determinadas com exatidão, acredita-se que o curling é um desporto que teve origem no século XVI.

As pinturas do artista flamengo Pieter Bruegel parecem retratar uma atividade semelhante ao curling praticada em lagos congelados.

Em 1540, John McQuhin - um notário de Paisley, na Escócia - parece ter produzido a primeira prova escrita do curling.

Escrito em latim, McQuhin registou no seu livro um desafio entre John Sclater, um monge da abadia de Paisley, e Gavin Hamilton, um representante do abade. Dizia que Sclater atirou uma pedra ao gelo três vezes e afirmou que estava pronto para a competição acordada.

Embora não seja possível determinar uma data exacta, de acordo com a Federação Mundial de Curling, o desporto foi praticado durante a sua fase inicial em lagos e lagoas congelados no norte da Europa.

Tornou-se popular em todo o mundo quando os escoceses emigrados introduziram o curling em países com climas semelhantes.

As primeiras regras oficiais do curling foram elaboradas na Escócia e adoptadas pelo Grand Caledonian Curling Club - que se tornou o órgão dirigente do desporto - em 1838.

O clube passou a chamar-se Royal Caledonian Curling Club em 1843, depois de a Rainha Vitória ter gostado do curling após uma demonstração no salão de baile do Palácio de Scone.

Embora existam registos de jogos internacionais de curling desde o século XIX, os primeiros jogos internacionais oficiais tiveram lugar nos primeiros Jogos Olímpicos de inverno, em 1924, em Chamonix, França. A Grã-Bretanha derrotou a Suécia e a França no que foi retroativamente aceite como a estreia do curling nos Jogos Olímpicos.

O curling foi também um desporto de demonstração nos Jogos de inverno de 1932 e, mais tarde, em 1988 e 1992. Esta designação significava que o desporto não era disputado para a obtenção de medalhas.

Só em 1992 é que o Comité Olímpico Internacional concedeu o estatuto de medalha ao curling masculino e feminino. O curling foi introduzido nos Jogos Olímpicos de inverno em 1998, no Japão, e passou a ser incluído regularmente.

O que é necessário para jogar curling?

As pedras de curling são feitas de um tipo especial de granito e pesam cerca de 20 quilos.

Cada jogador de curling tem a sua própria escova e um tipo de calçado específico para este desporto.

Em cada par de sapatos, uma sola agarra o gelo, enquanto a outra é mais escorregadia - chamada slider - permitindo que os jogadores deslizem com a pedra quando a estão a jogar.

A escova é utilizada pelos jogadores para varrer à frente da pedra para aquecer o seu trajeto, permitindo-lhe ir mais longe, se desejado.

De acordo com a Federação Mundial de Curling, uma boa varredura pode permitir que uma pedra viaje dois ou três metros (quase 6,5 a 10 pés) mais longe do que se não for varrida.

A varredura também pode reduzir a ondulação de uma pedra e ajudá-la a permanecer no curso em direção ao alvo.

Qual é o formato do curling?

O curling é um desporto de equipa - masculino, feminino ou misto - jogado no gelo.

Duas equipas deslizam à vez as pedras de granito ao longo de uma folha de gelo com 150 pés de comprimento e 15 pés e 7 polegadas de largura em direção a um alvo que é conhecido como a casa.

As equipas tradicionais de curling são compostas por quatro jogadores, sendo as equipas mistas compostas por dois homens e duas mulheres ou um homem e uma mulher, se forem duplas mistas.

Cada equipa tem um skip (um capitão) e um vice-skip. O skip dirige a equipa e fica na outra extremidade do gelo, perto da casa.

No curling de equipa, cada jogador desliza duas pedras consecutivas, alternando com um adversário, em cada ronda - conhecido como "end".

A cada jogador é atribuída uma posição - líder, segundo, terceiro ou quarto. O líder lança as duas primeiras pedras, seguido do segundo, do terceiro e do quarto.

Nos pares mistos, as equipas utilizam cinco pedras cada. Cada lado é iniciado com uma pedra pré-colocada para que seja possível marcar seis pontos em cada lado. Um jogador joga a primeira e a quinta pedras, enquanto o outro joga as três pedras do meio.

Como é que se marcam os pontos?

Em cada lado da superfície de jogo, há uma série de anéis semelhantes a um alvo - a casa. Isto ajuda os jogadores a determinar quais as pedras que estão mais próximas do centro.

Uma vez terminada uma jogada, uma equipa marca um ponto por cada uma das suas pedras dentro ou a tocar a casa que estejam mais perto do centro do que qualquer uma das pedras da equipa adversária.

Apenas uma equipa pode pontuar num final. Se as pedras de nenhuma das equipas estiverem a tocar na casa, não são marcados pontos - a isto chama-se um fim em branco.

Ao deslizar as pedras, cada jogador tem de as soltar antes de uma determinada linha - designada por linha do porco - para que estejam em jogo.

Um jogo de curling é disputado ao longo de dez ends e a equipa com mais pontos ganha.

Embora as equipas possam desistir antes de terminarem os dez pontos, um jogo médio de curling de campeonato pode durar até três horas.

Com isto, levante os pés, sente-se, descontraia e assista ao curling olímpico - que começará em Pequim a 2 de fevereiro e terminará a 20 de fevereiro - como um novo especialista do The Roarin' Game.

