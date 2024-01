O que deve ter em stock quando se prepara para uma tempestade de inverno

Para se certificar de que está bem preparado, comece pelo básico: Aprenda a evitar que os seus canos congelem (por exemplo, pode abrir os armários debaixo dos lavatórios para deixar entrar o calor ou deixar as torneiras pingar), teste os alarmes de fumo e os detectores de monóxido de carbono, tenha pilhas extra para rádios e lanternas, carregue os aparelhos electrónicos e tenha em conta as necessidades específicas de todos os que estão em casa, como a medicação.

De acordo com Joann Sands, professora assistente clínica na Escola de Enfermagem da Universidade de Buffalo, deve ter pelo menos três dias de comida e água para todos os membros da sua família.

Escolha alimentos que tenham um prazo de validade longo, que não necessitem de ser cozinhados e que não sejam demasiado salgados ou picantes, porque esses alimentos significam que provavelmente beberá mais água, recomenda o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

Eis o que deve ser armazenado.

Alimentos ricos em proteínas e não perecíveis

Escolha alimentos como barras energéticas e barras de proteínas e fruta que não precisem de ser refrigeradas ou congeladas, disse Sands, que dá formação a estudantes sobre preparação para catástrofes e emergências.

Os cereais secos, a granola, a manteiga de amendoim, os frutos secos e o leite pasteurizado não perecível também são bons para levar consigo enquanto se aconchega.

Embora não seja essencial, os especialistas recomendam que tenha à mão alimentos de conforto e para o stress enquanto enfrenta uma tempestade.

Produtos enlatados

Lembre-se que a energia pode faltar em condições climatéricas adversas, por isso é bom ter carnes enlatadas, frutas, legumes e sumos enlatados prontos a comer, bem como um abre-latas manual, de acordo com Ready.gov.

Alimentos dietéticos enlatados, sumos e sopas podem ser especialmente úteis para pessoas idosas ou doentes, de acordo com a Federal Emergency Management Agency.

Se uma lata estiver inchada, amassada ou corroída, não coma dela.

Água

Armazene pelo menos três dias de abastecimento de água para cada pessoa da sua casa e para cada animal de estimação, recomenda o CDC. A FEMA recomenda armazenar pelo menos um galão de água para cada pessoa do agregado familiar para cada dia.

A água engarrafada, não aberta, é a fonte de água mais segura e fiável, segundo a agência. Se se tratar de água comprada em loja, certifique-se de que verifica a data de validade.

Sacos e contentores de plástico

Certifique-se de que também tem sacos de plástico à mão, pois pode embrulhar alimentos perecíveis - como bolachas - e colocá-los em recipientes selados, de acordo com a FEMA.

Pratos de papel, copos e utensílios descartáveis

Se estiver sem eletricidade e sem água, ter pratos e utensílios de papel pode ajudá-lo a preparar e a comer as suas refeições em segurança, afirma o CDC.

Pense nos bebés - e nos animais de estimação

Ao preparar-se, não se esqueça dos bebés e dos animais de estimação em casa.

Certifique-se de que tem uma provisão suficiente de leite em pó para bebés, bem como de tudo o que um bebé possa precisar, incluindo fraldas, disse Sands.

Certifique-se também de que tem provisões para vários dias para os animais de estimação, tais como medicamentos e alimentos não perecíveis.

(E talvez algumas guloseimas, uma vez que as tempestades também podem ser stressantes para eles).

Produtos de higiene

Verifique se tem os produtos de higiene de que necessita - incluindo artigos de higiene feminina, papel higiénico, toalhetes húmidos, toalhas de papel e desinfetante para as mãos.

Tenha um kit de emergência

É sempre bom ter um kit de emergência pronto a usar, num recipiente portátil perto da saída da sua casa.

Este deve incluir: alimentos não perecíveis e uma provisão de água para três dias, um rádio e uma lanterna alimentados a pilhas, pilhas extra, um estojo de primeiros socorros com um manual, artigos sanitários, fósforos num recipiente impermeável, um apito para pedir ajuda se for necessário, vestuário, cobertores e sacos-cama, cartões de identificação, cartões de crédito e dinheiro, papel e lápis, artigos para cobrir as necessidades dos bebés e dos animais de estimação e quaisquer artigos especiais como medicamentos, lentes de contacto, óculos, aparelhos auditivos e actividades para crianças mais pequenas.

Deve também levar consigo máscaras faciais, para se manter a salvo dos vírus sazonais e da Covid-19.

Saiba isto sobre os artigos no frigorífico

É importante que não entre em pânico e tente encher o seu frigorífico, disse Sands.

"Como é que vais conseguir armazenar esta comida se não tiveres energia?" Sands disse, acrescentando que estocar mantimentos extras não só pode levar ao desperdício de alimentos, mas também pode prejudicar outras pessoas que podem não ser capazes de encontrar o que estão procurando.

Se faltar a eletricidade, mantenha as portas do frigorífico e do congelador fechadas tanto quanto possível, para evitar que o ar frio saia. Se não for aberto, o seu frigorífico conseguirá manter os alimentos frios durante cerca de quatro horas, de acordo com o Ready.gov.

Deite fora todos os alimentos perecíveis - carne, aves, ovos ou restos de comida - que tenham sido deixados a temperaturas superiores a 40 graus Fahrenheit durante mais de duas horas.

Prepare também o seu carro

Durante uma tempestade de inverno, deve tentar evitar viajar. Certifique-se de que, se tiver de sair, tem o depósito cheio de gasolina, disse Sands.

E tente ter alguns itens essenciais no seu carro caso fique retido, incluindo um telemóvel carregado e uma bateria de telemóvel carregada, cobertores, comida e roupa extra, disse Sands. Certifique-se também de que mantém o tubo de escape desimpedido para evitar os perigos do monóxido de carbono, acrescentou.

Saiba mais sobre o que levar no seu carro para se manter seguro.

Sugestões a ter em conta

- Tenha documentos importantes prontamente disponíveis em caso de evacuação, incluindo o seguro da casa ou do inquilino, cartões da Segurança Social, certidões de nascimento e passaportes, disse Sands.

- Crie um plano de comunicação familiar sobre a forma como poderá entrar em contacto caso se separe durante a tempestade.

- Não traga geradores portáteis, fogões de campismo e grelhadores para dentro de casa. Mantenha-os a pelo menos 6 metros de distância das janelas, portas e aberturas de ventilação, para evitar o envenenamento por monóxido de carbono.

- Esteja atento a sinais de queimaduras pelo frio e hipotermia. Eis o que podem ser.

- Planeie ir ver os seus vizinhos e amigos idosos ou deficientes.

Fonte: edition.cnn.com