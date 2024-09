- O quarteto de Kroos, Wirtz, Hummels e Rüdiger estão a ser considerados para o prémio de Bola de Ouro.

Após a aposentadoria do futebol profissional, Toni Kroos pode garantir o prestigiado prêmio Bola de Ouro. O ex-membro da seleção alemã divide a indicação para a Bola de Ouro com seu ex-companheiro de time do Real Madrid, Antonio Rüdiger, Florian Wirtz do bicampeão Bayer Leverkusen e Mats Hummels, cujo transferência para a AS Roma na Itália foi anunciada numa quarta-feira.

Na categoria feminina, as alemãs Lea Schüller, Giulia Gwinn e Sjoeke Nüsken também estão na lista.

Esses indivíduos fazem parte dos 30 nobres indicados para esta honra prestigiada, concedida pela UEFA e pela renomada publicação francesa de futebol "France Football". A cerimônia de premiação está marcada para 28 de outubro em Paris.

O vencedor do ano passado, Lionel Messi, que conquistou a Copa América com a Argentina este ano e detém oito títulos da Bola de Ouro, não está na disputa desta vez. O mesmo acontece com o português Cristiano Ronaldo, o que marca a primeira vez desde 2003 que nenhum dos dois astros está na disputa do prêmio.

A competição será acirrada para os alemães

A vitória de Kroos na Liga dos Campeões com o Real Madrid este ano e seu retorno muito comentado à seleção alemã após um hiato de quase três anos viu-o aposentar-se do futebol após a eliminação da Alemanha nos quartos de final do Euro 2020, aos 34 anos. Outros homens notáveis indicados incluem o atacante norueguês Erling Haaland, Harry Kane do Bayern de Munique e Nico Williams do campeão europeu espanhol.

Na categoria feminina, Schüller e Gwinn do Bayern de Munique e Nüsken do Chelsea enfrentarão competição da vencedora do ano passado, Aitana Bonmati do Barcelona, e outras.

Para o prêmio de técnico do ano, Xabi Alonso do Bayer Leverkusen, Carlo Ancelotti do time da Liga dos Campeões do Real Madrid, Pep Guardiola do Manchester City e o campeão europeu Luis de la Fuente estão na disputa.

O jovem Mathys Tel (19) do FC Bayern Munich e o goleiro Gregor Kobel do Borussia Dortmund estão na lista de indicados para o melhor jovem jogador e goleiro, respectivamente.

A lista de finalistas para a equipe de futebol do ano masculina inclui Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City e FC Girona.

A Bola de Ouro, apresentada anualmente pela "France Football", é uma tradição desde 1956. Neste ano, a UEFA supervisiona o prestigiado prêmio, separado do prêmio World Player of the Year da FIFA, que continua a ser organizado pela FIFA. Entre 2010 e 2015, o World Player of the Year foi concedido em colaboração entre a FIFA e a "France Football" como a Bola de Ouro.

