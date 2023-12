O quarterback dos Cleveland Browns, Deshaun Watson, chegou a acordo em 20 dos 24 processos judiciais que o acusam de conduta imprópria, segundo o advogado das acusadoras

O advogado Tony Buzbee, que representa todos os 24 acusadores de Watson, anunciou na terça-feira que todos os processos, exceto quatro, foram resolvidos e os casos serão arquivados assim que a papelada for finalizada.

"Estamos a tratar da papelada relacionada com esses acordos", afirmou Buzbee num comunicado. "Assim que o tivermos feito, esses casos específicos serão arquivados. Os termos e os montantes dos acordos são confidenciais. Não faremos mais comentários sobre os acordos ou sobre esses casos."

As acções judiciais apresentadas pela primeira acusadora de Watson, Ashley Solis, e por três outras mulheres serão julgadas "em devido tempo", disse Buzbee.

A CNN contactou o advogado de Watson, Rusty Hardin, para obter comentários, mas ainda não obteve resposta.

Entretanto, Watson continua a ser investigado pela NFL, que o poderá suspender se considerar que ele violou a política de conduta pessoal da liga. Os funcionários da NFL reuniram-se com Watson durante três dias em maio e solicitaram mais um dia, disse Hardin à CNN no início deste mês.

A NFL disse à CNN num comunicado que o "desenvolvimento de terça-feira não tem impacto no processo disciplinar negociado coletivamente".

No meio das alegações, Watson foi trocado dos Houston Texans para os Cleveland Browns, tendo alegadamente recebido um contrato de cinco anos, totalmente garantido, no valor de 230 milhões de dólares, que é o contrato garantido mais elevado alguma vez atribuído a um jogador da NFL, informou a ESPN.

Os Browns defenderam a decisão de contratar Watson - que, na altura, enfrentava 22 processos por má conduta - dizendo que tinham feito uma "avaliação exaustiva".

No início deste mês, Katy Williams, uma ex-massagista de Houston, entrou com o 24º processo contra Watson.

Williams diz que teve dois encontros com Watson no seu apartamento em agosto de 2020. A primeira sessão foi profissional, diz o processo, mas durante a segunda ele se expôs e se envolveu em conduta sexual indesejada.

Hardin respondeu à apresentação do processo de Williams, dizendo à CNN no início deste mês: "Não podemos responder ao novo processo neste momento. A nossa equipa jurídica não teve tempo de investigar este novo processo e não tinha ouvido o seu nome até hoje. Deshaun continua a negar que tenha feito algo inapropriado com qualquer um dos queixosos".

Em março, dois grandes júris distintos do Texas recusaram-se a acusar Watson depois de investigarem as alegações contra ele.

O primeiro, no condado de Harris, investigou as alegações de assédio e má conduta sexual e concluiu que não havia provas suficientes para o acusar de um crime. O segundo júri, no condado de Brazoria, analisou as provas de uma queixa criminal que acusava Watson de má conduta sexual durante uma sessão de terapia.

Amy Woodyatt, Jacob Lev e Ben Morse, da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com