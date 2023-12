O Quadrado: Ruben Ostlund espreme o mundo da arte no vencedor da Palma de Ouro

"Lixo", ouvimos do público. "Vai para casa". Todas as tentativas do artista para delinear o seu trabalho são pontuadas por um insulto. Por fim, é revelado que o seu interlocutor tem síndrome de Tourette e a piada cai por terra. Seria de esperar que o filme continuasse, mas o realizador Ruben Ostlund decide suspender a narrativa por mais um ou dois minutos, aumentando o nosso desconforto com este eco involuntário.

Ostlund diverte-se com este tipo de estranheza. Estes momentos tornaram-se o cartão de visita do sueco, e são todos impiedosamente cortantes.

Depois de ter escarafunchado a loucura da masculinidade moderna no drama "Força Maior", de 2014, o realizador voltou a sua atenção para a arte contemporânea em "The Square", que estreia em competição no Festival de Cannes. Dissecando os caprichos, as hipocrisias e os valores vazios defendidos pela comunidade artística, a sua avaliação está longe de ser brilhante. Quando a arte corre mal, corre muito mal, parece ser o seu argumento.

Para quem se pergunta que direito tem um realizador de cinema de fazer estas críticas, a pista está no título. "The Square" começou como uma verdadeira instalação de galeria no museu de design Vandalorum, na Suécia, em 2014, criada por Ostlund em colaboração com o produtor Kalle Boman.

"The Square" é um santuário de confiança e carinho. Nela, todos partilhamos direitos e obrigações iguais", lê-se no seu manifesto. Concebida para promover o altruísmo e recordar o contrato social que nos une a todos, foi transferida para uma praça pública em Varnamo em 2015.

"A cidade começou a usá-lo de muitas maneiras diferentes", diz Ostlund à CNN. Para além de concertos e pedidos de casamento, "pessoas com deficiências funcionais que perderam os seus benefícios do Estado foram para lá e protestaram... Foi perto de um tiroteio numa escola secundária na Suécia e (os estudantes) juntaram-se (ali) para se reconfortarem juntos".

No filme, Ostlund recria The Square numa Suécia fictícia, onde a família real foi abolida e o seu palácio transformado numa galeria de arte. Seguimos o seu curador-chefe urbano, Christian, interpretado por Claes Bang, cujo trabalho cerebral é compensado pelo seu estilo de vida superficial.

O seu feudo é uma série de cubos brancos que transformam objectos em arte com o seu branco estonteante. Uma instalação, feita a partir de pilhas de entulho e de escombros, seduz a clientela mas confunde os empregados de limpeza. Até o curador não consegue levar a sério quando as coisas correm mal.

No período que antecede o lançamento de "The Square", Christian acidentalmente dá luz verde a uma campanha de marketing viral exploradora, que inverte os valores da instalação e confere infâmia ao projeto.

"Quanta desumanidade é necessária antes de acedermos à sua humanidade?" é o slogan da campanha.

"Os meios de comunicação social assustam-se e ficam muito perturbados, mas caem diretamente na armadilha", diz Ostlund.

Não contente em satirizar o mundo da arte, Ostlund ridiculariza o apetite insaciável dos media por controvérsia. Para receberem uma cobertura significativa, "os vossos concorrentes não são outros museus, mas sim catástrofes naturais e ameaças terroristas", diz um agente de marketing ao pessoal da galeria.

"Penso que (os media) estão, em muitos aspectos, a tratar os eventos terroristas e coisas do género de uma forma muito, muito estranha e contraproducente", diz Ostlund. O consenso não é uma boa notícia, a discórdia sim, dizem os marketeers.

Enquanto Christian exalta os valores humanistas de "A Praça", os muitos habitantes sem-abrigo de Estocolmo entram e saem do enquadramento. O curador aceita milhões de coroas de doadores ricos, mas "não tenho dinheiro" é o seu refrão constante. É evidente que, embora "The Square" seja um conceito sólido, os seus ideais não se estendem para além das suas fronteiras.

"Há muitos rituais e convenções no mundo (da arte) que o tornam muito separado do que se passa fora das paredes do museu", explica o realizador. "Estamos a tentar atacar um pouco esse mundo e fazer com que se questionem sobre o que estamos a fazer."

A ilustrar este ponto está uma cena enervante que envolve um artista performativo, interpretado por Terry Notary, que actua como um macaco. Ocupando o espaço entre a arte e a experiência social - e em parte inspirado pelo músico GG Allin, segundo o realizador - o público de uma gala de gravata preta é aconselhado a não estabelecer contacto visual ou a confrontar "o animal" enquanto este se passeia entre as mesas de jantar. Permanecem passivos, mesmo quando ele começa a agredir brutalmente uma convidada. É o efeito espetador levado a um enésimo grau arrepiante.

"A arte é uma oportunidade para transcender todo o tipo de tabus", reflecte Christian. Mas será que a arte o deve fazer pela arte?

Através da arte, Ostlund reforça a delicadeza do contrato social e a facilidade com que este pode ser quebrado. Por detrás das amabilidades, a lei da selva mantém-se. No entanto, há uma sugestão de que a arte também pode ser a redenção da sociedade. Afinal, diz o realizador, o ser humano não passa de um "macaco com cultura, a tentar lidar com a vida".

A atravessar os mundos da arte e do cinema, o sueco parece ambivalente em relação à sua marca, em vez de condená-la. Então, como é que os amigos artistas de Ostlund se devem sentir em relação a "The Square"?

"Se forem artistas que têm realmente algum conteúdo no seu trabalho, não creio que tenham medo", diz ele. "Mas se estiverem a desempenhar o papel de artistas e tiverem medo de serem (revelados), é claro que se sentirão ameaçados pelo filme."

Fonte: edition.cnn.com