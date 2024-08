- O prowler-transporter propõe condições: sem mísseis americanos e sem ajuda à Ucrânia

Presidente da BSW, Sahra Wagenknecht, só entrará em acordos de coalizão após as eleições nos estados da Alemanha Oriental se as estipulações de política externa do seu partido forem incorporadas no acordo de coalizão. "Só nos uniremos a partidos com os quais possamos concordar em um contrato mutuamente benéfico que abrange nossas prioridades políticas", declarou Wagenknecht à agência de notícias AFP. Isso inclui a política externa, ela acrescentou, "que é uma preocupação significativa para nós".

Wagenknecht: Abandono de mísseis americanos e ajuda à Ucrânia essenciais no acordo de coalizão

A aliança liderada pela BSW rejeita a proposta de implantação de mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha e o envio adicional de munições à Ucrânia. "É crucial que o acordo de coalizão estabeleça nossa posição sobre esses assuntos", enfatizou Wagenknecht. Um futuro governo estadual deveria defender essas questões no nível nacional - uma condição prévia para a participação da BSW em um governo estadual para Wagenknecht.

Wagenknecht descartou objeções de que suas demandas não poderiam ser implementadas no nível estadual. "No entanto, um governo estadual pode expressar suas preocupações e exercer influência para promover uma mudança de política", ela afirmou. A BSW não garante que sua eleição mudará instantaneamente a política nacional, mas um governo estadual com a participação da BSW "trabalhará para modificar a política".

Olhando para potenciais coalizões governamentais, Wagenknecht apelou especialmente aos democratas cristãos. "Espero que, após as eleições, o CDU reconheça sua responsabilidade em formar um governo estável". Em particular, as pessoas na Turíngia procuram um governo estável e capaz de maioria após cinco anos de governança de minoria.

Eleições na Alemanha Oriental: Coalizão com a BSW somente com a aprovação de Wagenknecht

Wagenknecht recentemente declarou sua intenção de ter uma palavra a dizer em qualquer negociação de coalizão. Qualquer um que queira formar uma coalizão com a BSW também deve se engajar com ela, disse o membro do Bundestag à AFP. No entanto, ela esclareceu que não estará presente em todas as reuniões de coalizão durante as negociações do orçamento federal em setembro no Bundestag. No entanto, ela colaborará de perto com os candidatos locais para tomar decisões.

Wagenknecht continua a defender a planejada reformulação do partido após as eleições federais. Seria "certamente sensato" encontrar um novo nome se o partido se sair bem nas próximas eleições para o Bundestag. "Dado nosso Strength, haverá mais cabeças carregando o partido", ela acrescentou. Ela também deseja "simplesmente e diretamente evitar fazer política pelos próximos 30 anos". No entanto, a sigla BSW será mantida - "ficaremos felizes se as pessoas gradualmente perceberem que somos a BSW".

Novos parlamentos estaduais serão eleitos na Turíngia e na Saxônia no domingo. Em ambos os estados, o AfD lidera as pesquisas, seguido pelo CDU e depois pela BSW.

