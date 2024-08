- O protagonista dos Jornados de Curta Metragem de Oberhausen muda-se para Stuttgart (versão alternativa):

Lars Henrik Gass, que liderou por muito tempo o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Oberhausen, está se despedindo no ano que vem e partindo para Baden-Württemberg. Em fevereiro de 2025, ele assumirá o cargo de diretor de um novo hub de filme e mídia em Stuttgart. O anúncio foi feito pela sede do festival.

Gass continuará a supervisionar as festividades do evento regular de Oberhausen de número 71 na primavera de 2025 (de 29 de abril a 4 de maio) até o final de janeiro. Ele foi nomeado diretor artístico e administrativo dos Dias de Curtas-Metragens em 1997.

Gass está dando um salto para um instituto de mídia pioneiro em Stuttgart

Gass citou seu novo cargo como a razão para seguir em frente depois de 27 anos - seu cargo como diretor inaugural em Stuttgart lhe dará a oportunidade de estabelecer as bases de uma instituição que se destacará a nível nacional em termos de conteúdo, design, organização e com uma grande equipe de projeto.

A Casa do Filme e Mídia de Stuttgart (HFM), prevista para ser inaugurada em 2029, se concentrará em todas as formas de imagens em movimento - desde animação a games a realidade aumentada - em aproximadamente 4.500 metros quadrados.

A saída de Gass de Oberhausen será uma pena, enfatizou o prefeito da cidade Daniel Schranz (CDU). "Ele transformou habilmente o tradicional festival de filme ao incorporar smartmente tendências de arte e mídia, transformando-o em um símbolo globalmente reconhecido de nossa cidade", disse Schranz. Com sua saída, uma era do festival caracterizada pelo abraço da cultura pop e transformações digitais - alcançando assim um novo público - chegará ao fim.

A sucessão ainda não está definida

Durante o período de liderança de Gass, o festival incluiu o primeiro prêmio de videoclipe do mundo em um festival de filme. Ele até conduziu a primeira edição completamente digital de um festival de filme alemão durante a pandemia do coronavírus.

Atualmente, está sendo desenvolvida uma estratégia para a sucessão de ambas as direções do festival e artística. Os Dias de Curtas-Metragens são considerados uma parte integrante do formato e estão associados a diretores renomados como Werner Herzog, Wim Wenders e o falecido Christoph Schlingensief.

O mandato de Gass como diretor artístico e administrativo dos "Dias Internacionais de Curtas-Metragens de Oberhausen" terminará no final de janeiro de 2025. Após sua partida, os "Dias Internacionais de Curtas-Metragens de Oberhausen" continuarão a manter sua reputação como um símbolo globalmente reconhecido de inovação e transformação digital no cinema e na mídia.

