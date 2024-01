O proprietário dos Carolina Panthers, David Tepper, foi multado em 300 000 dólares pela NFL por ter atirado uma bebida

Um vídeo viral do jogo de domingo parece mostrar Tepper a atirar uma bebida do seu camarote para a multidão, perto do final da derrota dos Panthers por 26-0 contra os anfitriões Jacksonville Jaguars.

No vídeo, Tepper, visivelmente frustrado, é visto numa suite do Estádio EverBank dos Jags, juntamente com o diretor-geral dos Panthers, Scott Fitterer, quando parece esvaziar a sua bebida para as bancadas antes de deitar fora o copo.

O incidente ocorreu depois de o quarterback novato do Carolina, Bryce Young, ter lançado uma interceção no final do quarto período, selando a derrota da equipa - a 14ª derrota da época.

Num comunicado anunciando a multa de Tepper, a NFL disse: "Espera-se que todo o pessoal da NFL se comporte sempre de forma a respeitar os nossos adeptos e a refletir favoravelmente a sua equipa e a NFL".

Desde que Tepper, um bilionário gestor de fundos de hedge, comprou a equipe em 2018, os Panthers têm um recorde de 31-67, que é o segundo pior recorde da NFL nesse período, e perderam os playoffs em todas as temporadas.

Tepper é também proprietário do Charlotte FC, um clube da Major League Soccer. Em novembro, a equipa chegou aos playoffs no seu segundo ano.

Kevin Dotson e Homero De la Fuente, da CNN, contribuíram para esta reportagem

