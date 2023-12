O projeto fotográfico poético onde a alta moda se encontra com a dança

No seu primeiro livro, "The Art of Movement", os fotógrafos Deborah Ory e Ken Browar captaram estrelas como os directores do American Ballet Theatre, Misty Copeland e Daniil Simkin, Misa Kuranga do Boston Ballet e Ashley Bouder do New York City Ballet.

Mas o seu último projeto, intitulado "The Style of Movement", acrescenta um novo elemento: a alta moda.

Recorrendo a arquivos antigos e a colecções recentes, Ory e Browar fotografaram bailarinas, incluindo Jacqueline Green, da Alvin Ailey, e Lauren Lovette, da NYCB, vestindo estilistas como Valentino, Oscar de la Renta e J. Mendel.

No livro, não encontrará poses estáticas de sessões fotográficas de moda; em vez disso, os bailarinos saltam, giram e fazem arabescos, animando os seus fatos com uma nova vida. "Os diferentes bailarinos relacionaram-se com a roupa de forma diferente", disse Browar numa entrevista telefónica. "Era quase como se estivessem a trabalhar com um novo parceiro."

A dança e a moda, como Ory rapidamente salienta, estão longe de ser uma combinação invulgar. Afinal de contas, casas de moda de renome desenham todos os anos figurinos para a Gala de outono do New York City Ballet - este ano, Zac Posen e Anna Sui vestiram os bailarinos - enquanto o Fashion Institute of Technology organizou uma exposição em 2014 com figurinos de designers como Rick Owens, Valentino, Rodarte e Stella McCartney.

Alguns trajes, entretanto, tornaram-se momentos de moda por direito próprio - como os de Martha Graham, que são usados pela Companhia de Dança Martha Graham em "The Style of Movement".

Por mais familiar que seja a combinação, há algo de fascinante na confluência entre movimento e design. "A moda move-se no bailarino de uma forma que não se move num modelo. Assume a sua própria vida e forma", disse Ory.

Ory, uma antiga bailarina antes de uma lesão a ter redireccionado para a fotografia, e Browar, um fotógrafo de moda, começaram a fotografar bailarinas enquanto redecoravam os quartos das suas filhas.

Como ambas as raparigas eram aspirantes a bailarinas, esperavam encontrar fotografias dos seus bailarinos favoritos - e quando não conseguiram, fotografaram os próprios bailarinos, tendo as imagens acabado por se tornar no NYC Dance Project.

Com relações estreitas construídas em toda a indústria da dança, o casal passou ao projeto seguinte. "No início, contratámos um estilista de moda, na esperança de que nos desse contacto com os estilistas, mas apercebemo-nos rapidamente que o estilista não compreendia o movimento", disse Browar.

Em vez disso, escolheram as peças que esperavam fotografar eles próprios, optando por uma mistura de contemporâneo e vintage.

"Estávamos à procura de peças que achássemos que se moveriam bem", disse Ory. "Eu passava horas e horas a ver colecções de arquivos. Sabia exatamente quais as peças de cada coleção que queria."

"Começávamos por falar com o bailarino sobre o que ele se sentia confortável a usar, qual era o seu estilo", continuou. "Conhecíamos estes bailarinos tão bem e tínhamos uma ideia muito boa do que eles iriam adorar." De facto, o seu estilo era tão preciso que muitos dos participantes levaram as suas roupas para casa: Daniil Simkin comprou um casaco Valentino que usou numa sessão fotográfica, enquanto Lauren Lovette pediu emprestado o seu vestido Oscar de la Renta para uma gala.

Depois de vestidos, os bailarinos experimentaram o movimento e o equilíbrio, com Ory e Browar a alternarem os papéis de fotógrafo e realizador. O seu objetivo - embora desafiante para a fotografia - era transmitir esse movimento nas imagens finais. "Compreendemos a amplitude do bailarino", disse Browar. "Não queremos congelar o bailarino - queremos apenas captar esse movimento."

Embora o público original de Ory e Browar - as suas filhas - fosse dedicado ao ballet, o seu trabalho também se dirige àqueles que nunca comprarão bilhetes para O Quebra-Nozes.

As pessoas adoram as nossas fotografias, por isso dizemos: "Devia ir a um espetáculo de dança connosco", e elas dizem: "Não quero assistir a um espetáculo"", afirmou Ory. "As pessoas adoram ver a beleza, a graça, o atletismo, a excitação e a liberdade nas fotografias."

E quanto aos bailarinos que fazem fila para serem fotografados pela dupla?

"É muito especial para eles ter este tipo de documento no auge da sua carreira", disse Browar, citando a brevidade de uma carreira típica no palco.

"Uma atuação é muito fugaz. Desaparece. Estas fotografias captam um momento."

