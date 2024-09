- O progresso da operação de recuperação do cargueiro Verity foi geralmente tranquilo.

O progresso na recuperação da parte frontal do navio mercante submerso "Verity" está quase completo. Às 22h de terça-feira, iniciou-se o processo de içamento da parte frontal, conforme comunicado de um representante da Diretoria de Via Água e Navegação às 10h de quarta-feira. "A operação correu sem problemas. No momento, estão sendo feitos preparativos para baixar a parte frontal no navio de transporte."

O naufrágio foi dividido em duas metades abaixo da superfície da água para a recuperação. Na sexta-feira, uma das maiores gruas flutuantes da Europa içou a parte traseira do navio da água.

O navio a motor "Verity", com uma tripulação de sete pessoas, sofreu uma colisão com o "Polesie" navio tanque no Mar do Norte alemão em 24 de outubro de 2023. O local do acidente fica a sudoeste da ilha alta-mar de Helgoland. Após a colisão, o "Verity", com 91 metros de comprimento, afundou. As autoridades especulam que cinco dos sete marinheiros perderam a vida no acidente, enquanto os outros três ainda estão desaparecidos.

A operação de recuperação está ocorrendo perto da ilha de Langeoog, devido à sua proximidade com o Mar do Norte alemão. Após o içamento da parte frontal do "Verity", ela será transportada para um local seguro para avaliação adicional.

