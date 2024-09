O progresso da Apple está sendo prejudicado devido a atrasos na obtenção de justiça e na busca de conforto após reveses.

Após um início promissor da semana de negociações, os investidores dos EUA demonstraram algum autocontrole em suas aquisições de ações. O Índice Industrial Dow Jones, composto por empresas de destaque, encerrou a sessão de terça-feira com uma queda de 0,2%, fixando-se em 40.736 pontos. Enquanto isso, o Nasdaq, centrado em tecnologia, subiu 0,8% para 17.025 pontos, e o S&P 500, abrangente, aumentou 0,4% para 5.495 pontos. Esses indicadores de mercado exibiram um senso de estabilização após as perdas da semana passada, registrando aumentos de mais de 1% na segunda-feira.

Os investidores aguardam ansiosamente a revelação da taxa de inflação de agosto na quarta-feira, projetada para mostrar uma queda mínima para 2,6% em relação ao ano anterior. De acordo com Erik Knutzen, estrategista de investimentos da Neuberger Berman, "Se o relatório de inflação superar as expectativas, pode haver preocupação, enquanto se não atingir as expectativas, os mercados podem reagir negativamente devido ao aumento do risco de recessão." Além disso, o relatório sobre preços de produtores será lançado na quinta-feira. Nas primeiras horas de quarta-feira (MEZ), a primeira debate televisionado entre a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump está marcado para ocorrer.

O mercado provavelmente permanecerá instável ou ligeiramente bearish até o início da temporada de resultados do terceiro trimestre, de acordo com Oliver Pursche da Wealthspire Advisors em Nova York. "Setembro tende a apresentar desafios sazonais, já que não há muitos desenvolvimentos significativos para manter a ascensão dos preços das ações", ele mencionou.

Apple sofre reveses após decisão tributária

A Apple foi uma das ações em destaque. A gigante da tecnologia sofreu uma derrota judicial em relação a pagamentos fiscais em aberto. O Tribunal de Justiça Europeu (TJUE) estabeleceu que a Apple teria de reembolsar €13 bilhões (US$13,8 bilhões) em incentivos fiscais, considerados como auxílio estatal ilegal à Irlanda. Os preços das ações caíram 0,4%. Esse revés foi seguido pela revelação da Huawei de um smartphone dobrável, roubando um pouco do holofote da Apple após o lançamento do iPhone 16. Embora a Apple tenha dado as boas-vindas aos usuários às capacidades de IA do futuro iPhone 16, a Huawei relatou cerca de 3,6 milhões de pré-encomendas para o "Mate XT".

As ações da Tesla testemunharam um aumento na demanda. O pioneiro dos veículos elétricos viu um aumento de 4,6% em seu preço de ações, liderando entre as ações de crescimento. A Comissão Europeia indicou planos para reduzir ligeiramente as tarifas antidumping sobre carros elétricos produzidos na China pela Tesla e vários fabricantes chineses, com a taxa adicional de tarifa da Tesla sendo reduzida de 9% para 7,8%.

Os investidores também se beneficiaram das ações da Oracle. Os preços das ações aumentaram 11,4% após a empresa apresentar um resultado trimestral que superou as projeções, graças à sua rápida expansão em nuvem.

As ações dos bancos dos EUA, JPMorgan e Goldman Sachs, ocupam uma posição significativa nas listas de venda dos investidores. As ações de dividendos desses instituições financeiras viram quedas de 5,2% e 4,4%, respectivamente, atribuídas a previsões hesitantes para o ano seguinte pelas instituições. As reações ao discurso do vice-presidente do Fed, Michael Barr, sobre os requisitos de capital futuros para bancos também contribuíram negativamente. Em vez do aumento de 19% originalmente proposto nas regras finais do Basileia III, eles agora aumentarão apenas 9%, Barr revelou. Embora os requisitos de capital para os maiores bancos dos EUA possam ser moderados, a mudança fica aquém das expectativas iniciais.

Para saber mais sobre a dinâmica do mercado, siga este link.

Apesar do revés legal da Apple, que resultou em uma queda de 0,4% em seu preço de ações devido a uma decisão tributária do Tribunal de Justiça Europeu, o Índice Industrial Dow Jones, que inclui empresas de destaque, ainda experimentou uma queda de 0,2% na terça-feira.

O forte desempenho das ações da Tesla, que subiram 4,6%, foi um dos aspectos positivos no setor de tecnologia, à medida que os veículos elétricos da empresa continuam a ganhar popularidade, com a Comissão Europeia planejando reduzir tarifas antidumping sobre carros elétricos produzidos na China, incluindo a Tesla.

Leia também: