O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas procura ajudar a Ucrânia durante a estação de inverno.

Naftogaz Fortalece Aliança com PNU para Segurança Energética da Ucrânia A empresa de energia ucraniana Naftogaz está fortalecendo sua parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para reforçar a segurança energética. Especialistas expressam preocupação de que os numerosos ataques russos à infraestrutura essencial deixaram os ucranianos se preparando para um inverno rigoroso, sofrendo com numerousas interrupções no fornecimento de energia, calor e água. O PNU está ajudando a Ucrânia, incluindo por meio de geradores a gás, para reduzir as interrupções no fornecimento à população.

09:55 Região de Sumy Permanece sem Energia após Ataque de Drone Na região ucraniana de Sumy, atingida por drones Shahed russos pela manhã, 280.000 residentes permanecem sem energia. A força aérea ucraniana afirma ter abatido 16 drones, mas os que conseguiram passar causaram danos à infraestrutura crítica.

09:28 Ucrânia: Prisioneiro de Guerra Decapitado pelos Russos O Comissário de Direitos Humanos do Parlamento ucraniano relata que os russos executaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado esta manhã, com as mãos amarradas com fita adesiva, usando uma espada. A brutalidade e selvageria dos russos é inconcebível, conclui um especialista ucraniano. Uma foto do soldado morto foi publicada online hoje, revelando a inscrição "Por Kursk" na espada usada na execução. Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova compartilham imagens de soldados ucranianos que sobreviveram à captivity russa.

09:02 Comandante Checheno Fala sobre Ofensiva de Kursk Após a surpresa invasão da região fronteiriça de Kursk por Kyiv em agosto, os líderes militares russos mantiveram silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow expressou otimismo em seu canal do Telegram: "Fiquem calmos, comam pipoca e assistam nossos caras destruírem o inimigo", escreveu no primeiro dia da ofensiva. Desde então, Alaudinow se tornou o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com seus comentários disseminados pela mídia russa. Especialistas da agência de notícias AFP atribuem essa presença midiática incomum à aprovação dos mais altos níveis. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow desfruta de um grau anômalo de liberdade de expressão. Alguns especulam que ele poderia ser um potencial sucessor do supostamente doente Kadyrov.

08:42 Alemanha Fornece 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno à Ucrânia A Alemanha está fornecendo à Ucrânia mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno, anunciou a Ministra do Exterior Federal Annalena Baerbock durante uma visita à capital moldava de Chisinau. "Está claro que o outono está chegando e o inverno está batendo à nossa porta", disse Baerbock antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia no capital da antiga república soviética. A Rússia está planejando outra "guerra de inverno" para tornar a vida o mais difícil possível para os ucranianos, alertou Baerbock.

08:01 Rússia Ataca Instalações de Energia em Sumy do Ar A Ucrânia acusa a Rússia de lançar outro grande ataque com drone. A força aérea ucraniana relatou interceptar 34 dos 51 drones russos durante a noite em cinco diferentes regiões. As autoridades locais na região nordeste de Sumy relataram que as instalações de energia foram atacadas, com dezesseis drones danificados. Sistemas de energia de backup foram engajados para proteger a infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais. Equipes de emergência estão atualmente consertando os danos.

07:37 Ucrânia Relata Pesadas Baixas Russas Segundo fontes militares ucranianas, a Rússia sofreu 1.020 mortes e feridos desde ontem. As perdas russas totais desde a invasão total em fevereiro de 2022 são de 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militar Russo Attackado em Engels O aeroporto militar russo em Engels, região de Saratov, teria sido alvo de drones ucranianos, segundo o site de notícias ucraniano "Kyiv Post", que postou vídeos com detonações audíveis. Aviões estratégicos armados com mísseis, usados pela Rússia para atacar cidades ucranianas, são supostamente estacionados no aeroporto.

06:35 Stoltenberg Convida Debate sobre Armas de Longo Alcance para a Ucrânia O secretário-geral da NATO que se despede, Jens Stoltenberg, incentiva as discussões internacionais em andamento sobre a possibilidade de permitir que a Ucrânia ataque território russo usando armas ocidentais de longo alcance. "Cada aliado é responsável por tomar essas decisões, mas a coordenação próxima é crucial, como sempre foi", disse Stoltenberg à rádio britânica LBC. A Ucrânia vem pedindo a seus aliados há meses que alcancem centros de comando, bases militares e infraestrutura crítica russos. Stoltenberg ecoou preocupações sobre o potencial aumento do conflito, afirmando: "Mas ainda acho que o maior risco para nós é que o Putin saia vitorioso na Ucrânia".

06:13 Meta Bloqueia a Disseminação Global de Propaganda Russa através do Canal RT A Meta, empresa-mãe do Facebook, está bloqueando a disseminação de propaganda do estado russo através de canais como o canal de TV RT em todo o mundo. O RT (antigo Russia Today) e organizações associadas serão proibidos nos aplicativos da Meta. O bloqueio é baseado na disseminação de propaganda do estado russo. Além do Facebook, a Meta administra o Instagram, o WhatsApp e o Threads. O RT já foi proibido dentro da União Europeia desde a primavera de 2022 devido a campanhas de desinformação em torno da invasão da Ucrânia pela Rússia.

05:33 Lukashenko Liberta 37 Presos em BelarusO líder autoritário da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, libertou 37 indivíduos condenados. A administração bielorrussa em Minsk declarou que esses indivíduos estavam presos por acusações de "extremismo" - uma acusação frequentemente usada contra críticos do governo na Bielorrússia. Incluindo seis mulheres e vários indivíduos com problemas de saúde. As identidades dos 37 libertados não foram reveladas. Nas últimas duas meses, a Bielorrússia perdoou repetidamente presos que foram detidos por protestar contra o governo. Em meados de agosto, Lukashenko libertou 30 prisioneiros políticos, com outros 30 seguindo em setembro. Em cada caso, o presidente afirmou que os presos expressaram arrependimento e pediram perdão.

03:11 Relatório da ONU: Situação dos Direitos Humanos na Rússia Deteriora-seDe acordo com um relatório da ONU, as violações dos direitos humanos na Rússia estão aumentando. "Agora, há um abuso sistemático e apoiado pelo estado dos direitos humanos", relata Mariana Katzarova. Nomeada Relatora Especial da ONU sobre a situação da Rússia em 2023, a búlgara Katzarova afirma em seu relatório que esse sistema é destinado a sufocar a sociedade civil e a oposição política. Críticos do conflito da Rússia contra a Ucrânia e dissidentes estão sofrendo uma perseguição aumentada. Katzarova estima que pelo menos 1372 indivíduos estão atualmente cumprindo penas de prisão por acusações políticas. Esses defensores dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra foram acusados e condenados a longas penas de prisão sob falsas acusações. Eles também sofreram tortura enquanto estavam detidos. Prisioneiros políticos são mantidos em celas isoladas, enquanto outros são forçados a ir para clínicas psiquiátricas. Esses dados representam apenas os casos dos quais Katzarova tem conhecimento; o número real pode ser maior, de acordo com um assistente.

23:24 Suécia Assumirá Papel de Liderança em Força Planejada da NATO na FinlândiaA NATO está olhando para estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente liderando o caminho. Isso envolve um modelo específico de forças multinacionais da NATO, conhecido como Forças Terrestres Avançadas (FLA), semelhante àquelas em outros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O Ministro da Defesa sueco Pål Jonson e seu colega finlandês Antti Häkkänen anunciaram isso em uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson expressou gratidão por ter sido selecionado pela Finlândia para servir como a "nação quadro" para essa presença. Essa parceria fortalecerá a segurança geral da NATO.

