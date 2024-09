O profissional jurídico preferido

O que Aconteceu?

Fica claro que o motociclista todo de preto não tem intenções benevolentes. E, de fato, pouco depois, Tobias Benzinger (Jan Liem) se encontra no chão, com um corte profundo na testa, olhando para o céu nublado acima de Freiburg. Para Franziska Tobler (Eva Löbau) e Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner), a busca por provas inicialmente prova ser desafiadora. O local do crime fica em uma área de lazer popular, "metade de Freiburg" deixou suas pegadas e marcas de pneus aqui.

No entanto, há a família da vítima, onde potenciais motivações podem ser encontradas. Rainer Benzinger (August Zirner), padrasto da vítima, dirige um bem-sucedido escritório de advocacia, mas seu clientelismo, como sugere uma olhada em arquivos de casos antigos, é suspeito. Além disso, Benzinger assume, inexplicavelmente, causas que parecem perdidas com uma frequência surpreendente. Mas onde é que os fios se cruzam? A situação piora quando há uma tentativa de outra vida.

Do que se Trata Realmente?

Enquanto trilham o caminho da justiça, são colocadas aqui as questões fundamentais: o que constitui a justiça e como ela é aplicada? Quão sólida é a fundação moral em que todos acreditamos estar? É uma metáfora intrigante quando Berg, em sua fazenda herdada, tenta encontrar a mistura de cimento ideal para um pedaço de asfalto, apenas para descobrir que ele desmorona a uma taxa alarmante.

Qualquer Momento para Pular?

Nenhum para pular. O ritmo da equipe do Black Forest pode ser um pouco lento às vezes, mas a dinâmica em evolução entre Tobler e Berg é intrigante, balançando na beira da desconfiança latente e da realização reconfortante de que eles têm mais em comum do que pensam. O uso frequente de frases autoconscientes, como "Sempre chegamos tarde demais", pode ser excessivo, mas elas complementam o roteiro bem equilibrado do autor Bernd Lange, que também foi responsável pela estreia em Freiburg "Goldbach" em 2017.

O Fator Uau?

Veja "Qualquer Momento para Pular?" - o encanto do Sul é mais "Vamos ver isso" do que "Uau". Aqui, Lange e o diretor Rudi Gaul habilmente entrelaçam as diversas camadas - as dúvidas pessoais de Berg, o relacionamento de Tobler com seu pai aposentado (Michael Hanemann), a vida familiar dos Benzingers. E quando se pensa que o mistério foi resolvido, há uma reviravolta surpreendente que pode resultar em um momento "Uau".

Como Foi?

7,5 em 10 pontos - uma oferta sólida no drama criminal do Black Forest com pouco alarde.

Apesar da investigação ser complexa devido ao local do crime ser uma área de lazer popular com numerous pegadas e marcas de pneus, Franziska Tobler e Friedemann Berg consideram crucial entrevistar Rainer Benzinger, padrasto da vítima. À medida que eles mergulham no passado de Benzinger, descobrem que seu escritório de advocacia tem clientes com conexões suspeitas e ele assume causas que parecem perdidas com frequência surpreendente. Enquanto isso, a ARD transmite atualizações regulares sobre o caso, mantendo a cidade de Freiburg informada e curiosa.

Leia também: