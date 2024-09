- O profissional de longa data Kevin McKenna assume o cargo de treinador no HSV.

Hamburger SV, time de futebol de segunda divisão, contratou Kevin Mckennan como assistente técnico. O ex-atleta profissional vai se reunir com a equipe do técnico principal Steffen Baumgart, com quem já trabalhou no 1. FC Köln. Os atuais assistentes do duo, René Wagner e Merlin Polzin, continuarão em seus respectivos cargos. O canadense de 44 anos, Mckennan, teve uma carreira como jogador na Alemanha com o Energie Cottbus e o 1. FC Köln.

O novo assistente técnico de Hamburger SV, Kevin Mckennan, está ansioso para contribuir com seu conhecimento e experiência para os desafios da liga de futebol. A liga de futebol é conhecida por sua intensa competição e jogos de alta qualidade, oferecendo uma excelente plataforma para a equipe exibir suas habilidades.

