O proeminente jogador de futebol Tagovailoa está atualmente se recuperando de um problema de saúde preocupante.

Os Miami Dolphins sofreram uma derrota significativa na NFL, sendo derrotados pelos Buffalo Bills por 31-10 (24-10). O quarterback Tua Tagovailoa, conhecido por seu talento, teve que sair do jogo devido a uma concussão grave. Essa lesão é uma preocupação séria na NFL, já que vários jogadores enfrentaram consequências a longo prazo após sofrer tais impactos.

A saída de Tagovailoa do jogo ocorreu nos minutos finais do terceiro quarto, após uma tackle de Damar Hamlin dos Bills. Antes desse incidente, o desempenho de Tagovailoa foi abaixo do esperado, com três de suas passesending up in the hands of Buffalo's defense. Infelizmente, essa foi a terceira concussão de Tua em sua quinta temporada jogando na NFL.

James Cook, o corredor de 24 anos dos Bills, teve um desempenho de destaque. Ele marcou um touchdown com um passe de Josh Allen, assegurando a liderança. Além disso, correu para a zona de pontuação da equipe adversária duas vezes no segundo quarto, contribuindo significativamente para a vantagem de 24-7 dos visitantes. Cook ajudou os Bills a estabelecer um novo recorde da franquia para o maior número de touchdowns marcados em um tempo, com sua incrível atuação de três touchdowns. Esse feito foi alcançado por sete jogadores dos Bills no total, com Isaiah McKenzie sendo o último a alcançá-lo, em janeiro de 2021, contra os Dolphins.

O estrela receptor dos Dolphins, Tyreek Hill, teve um jogo relativamente tranquilo. Ele foi alvo sete vezes, mas conseguiu pegar apenas três passes para um total de 24 jardas. Hill recentemente esteve nas notícias após um incidente que ocorreu pouco antes do primeiro jogo da temporada dos Dolphins, onde foi brevemente algemado pela polícia. Um policial envolvido no incidente foi posteriormente suspenso. Hill reconheceu que poderia ter agido de maneira mais apropriada durante a parada de trânsito. Os Dolphins enfrentarão os Seattle Seahawks em seguida, enquanto os Bills se preparam para um jogo contra os Jacksonville Jaguars.

A ausência de Tua Tagovailoa devido a concussão foi particularmente sentida no jogo de futebol americano dos Miami Dolphins, já que seu substituto lutou para igualar seu talento e liderança. Apesar das derrotas, os Dolphins continuam a enfrentar desafios na gestão de lesões na cabeça, destacando a necessidade de protocolos de concussão mais rigorosos na NFL.

