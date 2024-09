Espanha's La Liga

O prodígio de 17 anos Lamine Yamal marcou dois gols enquanto os titãs do futebol europeu dominam os jogos do fim de semana.

Se você não conhecia Lamine Yammal antes, agora é uma boa hora para se familiarizar com ele.

O jogador de 17 anos é amplamente reconhecido como uma das maiores promessas do futebol global e voltou a exibir seu talento no triunfo por 4 a 1 do Barcelona sobre o Girona no domingo.

O jovem craque marcou dois gols na primeira etapa – agora com três gols e quatro assistências na La Liga nesta temporada – abrindo caminho para o Blaugrana, com Dani Olmo e Pedri adicionando mais dois gols ao placar.

O Barcelona segue invicto em seus jogos na liga e lidera confortavelmente com uma vantagem de quatro pontos sobre seus principais rivais.

No entanto, o Real Madrid está logo atrás do Barcelona.

O Real Madrid está atualmente empatado com duas outras equipes, a quatro pontos do líder da liga, e a equipe do técnico Carlo Ancelotti manteve a pressão com uma vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad no sábado.

Os astros do Madrid, Mbappé e Vinícius Júnior, dividiram as cobranças de pênalti, marcando um gol cada no segundo tempo para garantir a vitória.

O Real Madrid ainda não perdeu nenhum jogo na liga, mas mostrou sinais de vulnerabilidade contra a Real Sociedad, com o time da casa acertando a trave três vezes durante a partida.

Alemanha's Bundesliga

Em outros lugares da Europa, o ex-jogador do Tottenham Hotspur, Kane, continuou sua campanha impressionante com um hat-trick pelo Bayern de Munique.

O inglês de 31 anos aterrorizou o Holstein Kiel no triunfo por 6 a 1 do Bayern, marcando três vezes e dando uma assistência para um total de quatro gols em um só jogo.

O primeiro gol do Bayern veio após apenas 15 segundos, com Kane cabeceando a bola para Jamal Musiala, cujo chute garantiu o gol mais rápido do Bayern fora de casa na história da Bundesliga.

Kane então dobrou sua marca no primeiro tempo antes de completar seu hat-trick com um pênalti nos minutos finais, marcando seu quinto hat-trick em apenas 35 partidas na Bundesliga.

O Bayern agora lidera a Bundesliga, com dois pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund e o RB Leipzig. O atual campeão da liga, o Bayer Leverkusen, está em quinto lugar após sofrer uma derrota em um de seus três jogos até agora.

Itália's Serie A

Na Itália, o Napoli estendeu seu bom início de campanha com uma vitória por 4 a 0 sobre o Cagliari.

Gols de Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia, Romelu Lukaku e Alessandro Buongiorno garantiram a invencibilidade do Napoli na liga, mantendo os napolitanos no topo da Serie A.

O Inter de Milão e a Juventus empataram seus jogos neste fim de semana, o que os fez cair abaixo do Napoli na tabela.

Inglaterra's Premier League

Na Inglaterra, o Manchester City permaneceu invicto após uma vitória de virada sobre o Brentford no sábado.

O City abriu o placar em apenas 23 segundos, mas dois gols de Erling Haaland garantiram a vitória por 2 a 1 para a equipe de Manchester.

O norueguês quase fez um hat-trick para o clube, mas ainda assim tem um impressionante total de nove gols nos quatro primeiros jogos da liga desta temporada.

Enquanto isso, o Arsenal acompanhou o ritmo do City com uma vitória tensa por 1 a 0 sobre o rival local Tottenham no Derby do Norte no domingo.

O zagueiro Gabriel marcou o gol decisivo com uma cabeçada poderosa, colocando o Arsenal na segunda colocação, a apenas dois pontos do City.

