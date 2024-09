- O processo judicial contra os ex-dirigentes do teatro em Trier terminou.

As acusações contra Karl Sibelius, ex-diretor do Teatro de Trier, por má gestão financeira foram arquivadas pelo Tribunal Regional de Trier após uma multa de €10.000. O juiz presidente Armin Hardt declarou que Sibelius, de 55 anos, é principalmente um artista, não um gestor financeiro. Agora surge a questão de saber se quaisquer acusações poderiam ser consideradas criminais. É inegável que houve uma supervisão financeira inadequada durante seu tempo no Teatro de Trier.

O tribunal optou por arquivar o caso devido a uma má conduta mínima. Tanto a acusação quanto a defesa concordaram com essa decisão. Hardt também apontou que as alegações remontam a algum tempo e Sibelius foi acusado no início de 2022.

Não criminalmente responsável

A denúncia acusou Sibelius de gastar excessivamente os orçamentos alocados para três espetáculos teatrais extravagantes de março a novembro de 2016, apesar de reconhecer o déficit pré-existente. Isso foi argumentado como uma violação de sua responsabilidade de supervisionar os recursos financeiros de forma eficiente e econômica, causando assim prejuízos financeiros significativos para a cidade.

O representante legal de Sibelius, Andreas Ammer, confirmou que as principais acusações eram válidas. No entanto, o julgamento legal foi falho. A situação não era de desvio de fundos ilegal e punível. Sibelius herdou o Teatro de Trier em tempos desafiadores e buscou criar teatro de alta qualidade.

Novo começo em Linz

Sibelius foi encarregado tanto da gestão artística quanto comercial do teatro. Dadas as dimensões de suas tarefas, acabou sendo "muito para ele", explicou Ammer. Trier encerrou sua parceria com Sibelius no final de 2016 após cerca de um ano. Ele revelou que Sibelius não havia obtido mais contratos após Trier, estivera doente por um longo período e agora estava de volta ao trabalho em Linz, entre outras coisas, como terapeuta psicólogo. "Criativamente, o navio havia partido", acrescentou.

O seguinte é acrescentado à resolução do caso: A multa de €10.000 e o arquivamento das acusações são considerados um reconhecimento do foco artístico de Sibelius, não de suas habilidades de gestão financeira. Apesar do excesso de gastos, não foi considerado um caso de desvio de fundos, mas sim um produto das circunstâncias desafiadoras e do foco de Sibelius no teatro de alta qualidade.

