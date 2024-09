O problema está na língua.

Para comemorar o 20º aniversário da temporada de "O Fazendeiro Quer uma Esposa", Inka Bause convida 14 potenciais pretendentes para Brandenburg. Em um encontro formal, Inka seleciona quem participa da experiência na fazenda durante uma semana. Um dos participantes acha toda a situação um pouco demais.

Quando lançaram "O Fazendeiro Quer uma Esposa" há 20 anos, o fazendeiro mais novo tinha apenas dois anos. Agora, ele próprio está à procura do amor! Não são esses marcos doces?, exclamou Inka Bause no início desta temporada de aniversário de "O Fazendeiro Quer uma Esposa". Na época, as pessoas riam, mas agora é um dos formatos de namoro mais populares e bem-sucedidos do país. Para esta comemoração, eles trouxeram 14 candidatos cheios de esperança de cada canto do país nesta emocionante jornada.

Para dar início às coisas, todos leem as cartas de amor recebidas. Este ano, o candidato mais popular, Yannik, recebeu a maior quantidade de correspondência de fãs e está ansioso para impressionar as mulheres selecionadas com sua bebida de amêndoas tonka caseira na festa na fazenda. Em um cenário pitoresco de Brandenburg, Inka Bause recebe o grande encontro. Vestida com um vibrante vestido floral, ela rouba tantos olhares quanto as mulheres solteiras, que aparecem principalmente em elegantes dirndls.

"Lá estão eles - seus cavalheiros e damas!", Inka declara o início do grande jogo de namoro.

Penas, ferraduras e muito álcool

Todos logo se aquecem. Cada pessoa é atribuída aos seus parceiros ideais. Conversas são iniciadas em minutos com os presentes. Neste aniversário, os participantes parecem ter enfatizado "comemoração" em suas agendas, já que quase todas as sacolas de presentes contêm uma garrafa de álcool de alta graduação. Junto com o álcool, coroas de penas de pavão artesanais e ferraduras lindamente embrulhadas também estão na mesa de presentes. Todos logo se abrem para o calor desses gestos pensativos.

O fazendeiro de leite Heino está de bom humor. O homem de 50 anos trouxe muito de sua bebida de ovos caseira para as três escolhidas. Durante a degustação, o massagista tantra Gernot impressiona com suas "habilidades na língua": "Isso já desliza direto pela língua!", brinca o fazendeiro Heino. Marvin, o entusiasta de camelos, está aberto à diversão, mas esclarece qualquer mal-entendido: "Camelos não são peixes dourados!", esclarece Marvin.

Um momento inesquecível sob os holofotes

Uma regra importante para os candidatos aspirantes à edição futura de "O Fazendeiro Quer uma Esposa": a atenção indesejada nem sempre leva a um resultado positivo. A jovem Anna aprende essa lição no momento mais inoportuno. Apaixonada pelo ajudante de fazenda Paul, ela tenta conquistá-lo com sua guitarra acústica, canalizando Whitney Houston. Não apenas a tímida fazendeira Sarah criança fica impressionada, mas também o visivelmente assustado Paul.

Alguns minutos depois, o saxão Paul seleciona Viola e Sarah. A pobre Anna deve reconhecer que "música" pode não ser a xícara de chá de todos. Felizmente, Inka logo consola a Anna de coração partido.

Logo antes do encerramento e de uma cerveja gelada, surge a pergunta - o que aconteceu com o instrutor de equitação Heiner? Tanto Ulrike quanto Heike, suas escolhidas, encolhem os ombros. Heiner teve que ser levado ao hospital pouco antes do início do evento de namoro. A empolgação enfraqueceu o homem de 70 anos a ponto de ser levado ao hospital como precaução. Se Heiner voltará à festa na fazenda após seus exames no hospital e finalmente conhecerá suas damas, os fãs descobrirão no próximo episódio.

