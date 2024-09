O Príncipe William demonstra um senso de tranquilidade.

Durante uma viagem ao País de Gales, o príncipe William falou publicamente sobre o vídeo viral que mostra sua esposa, Kate. No vídeo, Kate compartilha que sua terapia de quimioterapia para câncer chegou ao fim, o que William chama de "boas notícias". No entanto, ele também reconhece que a família sabe que a batalha não acabou completamente.

Após o lançamento do vídeo íntimo da família, a atenção do público se voltou para Llanelli, no País de Gales, onde o príncipe William visitou uma escola primária local. A multidão não estava lá apenas para testemunhar sua visita à escola "Swiss Valley Community", mas também para mostrar seu apoio com cartões caseiros. William agradeceu aos moradores, expressando sua gratidão. Durante a visita, ele pareceu relaxado e à vontade.

Mais tarde, como patrono da Semana do Helicóptero de Resgate Aéreo, o príncipe William fez uma visita rápida à sede do Wales Air Ambulance. Em seguida, ele foi ao estádio Llanelli Scarlets para demonstrar seu apoio ao Campeonato Mundial Feminino de Rugby de 2025 no País de Gales.

Vídeo quebra normas reais

Em um movimento incomum, a princesa Kate compartilhou um vídeo pessoal na segunda-feira, anunciando o término de seu tratamento de quimioterapia para câncer. O vídeo chamou a atenção do mundo inteiro, quebrando as fronteiras reais habituais, segundo especialistas sociais. O filme oferece uma rara visão de momentos íntimos da família, como caminhar na floresta ou perto de um campo de milho. Os três filhos são destaque, e o príncipe William é visto deitado no chão com Kate em seus braços, até lhe dando um beijo no rosto - uma partida das representações reais tradicionais.

No clipe viral, Kate reflete sobre seu diagnóstico de câncer e sua situação atual, expressando seu alívio por ter terminado a quimioterapia. "À medida que o verão chega ao fim, não posso enfatizar o suficiente o quanto estou aliviada por ter terminado minha quimioterapia", diz ela. "Os últimos nove meses foram desafiadores para nossa família. A vida como a conhecemos pode mudar tão rapidamente, e tivemos que aprender a navegar pelas águas turbulentas e pelo caminho incerto à frente." Ela agora está focada em fazer tudo o que puder para manter seu estado livre de câncer. O vídeo também destacou que seu processo de recuperação ainda tem um longo caminho a percorrer. A família real e seus apoiadores em todo o mundo foram inundados com desejos de melhoras durante esse momento desafiador.

