- "O Príncipe Luís se envolve em atividades de príncipe": Momentos infantis cativantes do vídeo

Recém, harmonioso e completamente típico, o lar de Kate, Princesa, é avistado em uma área florestal próxima à sua residência em Anmer Hall, em Norfolk. Anmer Hall serve como um santuário para a família Wales, após ter passado por uma grande reforma de 1,5 milhão de libras em 2014. A família considera esta mansão do século 19 como seu refúgio pessoal, cercada por campos verdejantes e florestas densas.

Pela primeira vez, o Príncipe William e a Princesa Kate convidam o público para entrar em seu santuário privado. O álbum de família, cheio de fotos tiradas nas proximidades da propriedade ou nos campos, é complementado por outra cena onde toda a família de cinco aproveita um jogo de tabuleiro na mesa de jantar, acompanhada pelos pais de Kate, Carole e Michael Middleton. Essa cena provavelmente foi filmada em Anmer Hall. Outra cena mostra o Príncipe Louis balançando em um cenário de jardim, com sua mãe, a Princesa Kate, empurrando. É provável que essa cena tenha sido gravada no jardim da propriedade.

O Lado Íntimo da Família da Princesa Kate Revelado

O Príncipe William e a Princesa Kate escolheram revelar um vislumbre privado e íntimo de sua vida familiar, algo que nunca tínhamos visto antes. O vídeo, compartilhado por Kate em suas plataformas digitais, é encantador, com as crianças roubando a cena. Em particular, o mais novo, Príncipe Louis, continua a exibir sua energia característica. Os usuários do Twitter estão respondendo com legendas adequadas, como "Só o Príncipe Louis sendo o Príncipe Louis", que pode ser traduzido como: "Só Louis, sendo seu fabuloso eu". Sua inclinação para seguir o ritmo de seu próprio tambor não diminuiu.

No vídeo da família, Louis é visto escalando uma árvore que chega a impressionantes cinco metros de altura, dirigindo-se confiantemente à câmera, "Oi". Ele joga pega-pega, brinca com o animal de estimação da família e se diverte com jogos com sua mãe ou pai no colo. Além disso, a ligação profunda entre a Princesa Charlotte e o Príncipe George com sua mãe é artisticamente captada. Ao examinar o vídeo de perto, são revelados vários detalhes sutis, gestos afetivos e, acima de tudo, uma quantidade imensa de amor.

O Príncipe William se juntou à sua família na sessão de jogo de tabuleiro em seu santuário privado, Anmer Hall. O energético Príncipe Louis, sob o olho atento do Príncipe William, foi visto balançando no cenário de jardim.

Leia também: