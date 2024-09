O Príncipe Harry está mais uma vez a dar atenção a um monarca genuíno.

Quando o príncipe Harry deixou seu cargo sênior na realeza em 2020, ele teve que renunciar às suas patronagens. No entanto, ele continuou dedicado a uma organização que apoia crianças gravemente doentes. Mais tarde neste mês, o príncipe de 40 anos visitará Londres para cumprir seu compromisso com essa causa.

De acordo com o "Daily Mail", o príncipe Harry participará da cerimônia de premiação anual da WellChild, uma instituição de caridade que auxilia crianças gravemente doentes, em 30 de setembro em Londres. Não foi revelado se Meghan o acompanhará aos Prêmios WellChild 2024.

Após o pedido da rainha Elizabeth II para que Harry renunciasse a maioria de suas patronagens reais antes de sua mudança, ele decidiu manter sua afiliação com a WellChild. Na época, ele havia sido o patrono por 16 anos.

Harry é "inestimável" para a WellChild

Ao longo dos anos, Harry provou ser "inestimável" na conscientização e arrecadação de fundos para a organização, de acordo com a WellChild. Ele já havia participado da cerimônia de premiação 12 vezes anteriormente. Como anunciado pela organização no Instagram, Harry passará tempo com os vencedores e suas famílias em um coquetel antes da cerimônia e apresentará o prêmio para a criança mais inspiradora (com idade entre 4 e 6 anos), fazendo um discurso.

Harry declarou: "Estou honrado em participar novamente dos Prêmios WellChild, onde a coragem e os feitos de crianças com condições médicas complexas são celebrados. Esses jovens incríveis, junto com os dedicados cuidadores, enfermeiros e profissionais que os apoiam incansavelmente, nos inspiram a todos".

Não se sabe se Harry encontrará seu pai doente de câncer, o rei Carlos, durante sua estadia em Londres. Dois dias antes da aparição de Harry nos Prêmios WellChild 2024, Carlos e sua esposa, a rainha Camilla, estarão em Londres para comemorar o 25º aniversário do Parlamento Escocês.

Harry viu seu pai e William pela última vez em fevereiro, quando visitou seu pai após a notícia de sua doença se tornar pública. Sinais de reconciliação com Carlos e William parecem promissores. Pela primeira vez em três anos, Harry recebeu cumprimentos de aniversário de seu pai e irmão em seu 40º aniversário no domingo passado via Instagram.

