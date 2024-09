O príncipe Harry celebrou seu 40o aniversário desta maneira.

Desde que se mudou para os EUA, o príncipe Harry teve interações limitadas com sua família. Ele celebrou seu 40º aniversário em seu país adotivo, com exceção de um torneio de tênis beneficente e uma pequena reunião.

O príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle participaram do torneio de tênis beneficente em Los Angeles, seguido por uma comemoração discreta em sua residência em Montecito no dia anterior ao seu aniversário.

O casal compareceu ao Torneio de Tênis George Zajfen no sábado, que doou suas receitas à "Alliance for Children's Rights". O evento foi realizado em memória de Georgie, filho de Zajfen, que tragicamente morreu aos nove anos devido a uma doença.

Como mencionado em uma publicação no Instagram de Zajfen no dia seguinte, Harry e Meghan demonstraram seu apoio em um "evento incrível" onde foram arrecadados fundos significativos para crianças em acolhimento. Zajfen elogiou a Fundação Archewell de Harry e Meghan, destacando seus esforços contínuos em ajudar a comunidade e seu apoio inabalável.

Zajfen desejou a Harry um feliz aniversário e expressou gratidão à organização: "E este é um dia especialmente especial... Feliz 40º aniversário, H! Que esta viagem circular ao redor do sol lhe traga as melhores experiências ainda por vir."

Para a ocasião especial, Harry optou por uma camiseta branca e um blazer, enquanto Meghan usava um vestido bege abotoado. Celebridades como o astro do "Property Brothers", Jonathan Scott, a atriz Zooey Deschanel, o ator Zach Braff e a ex-colega de Meghan em "Suits", Abigail Spencer, se juntaram às comemorações, como mostrado nas histórias do Instagram da "Alliance for Children's Rights".

De acordo com seu site, o evento beneficente contou com um torneio de tênis de duplas e um almoço para arrecadar fundos para jovens que passaram a infância em acolhimento. O evento anual de tênis, que já foi nomeado em homenagem a Georgie, é organizado há mais de 20 anos e recentemente foi dedicado em homenagem ao falecido Georgie.

Harry comemorou seu 40º aniversário com uma reunião privada de amigos e familiares em Montecito. Embora seus parentes não tenham comparecido, o rei Carlos III dedicou uma publicação na conta oficial do Instagram da família real desejando a Harry um feliz aniversário. Isso foi considerado um gesto de reconciliação após as tensões aumentadas. O príncipe William e a duquesa Kate compartilharam a publicação em suas histórias do Instagram, marcando os primeiros cumprimentos públicos de aniversário desde 2021.

Antes de seu aniversário de marca, Harry compartilhou com a People, através de seu representante, que o presente mais precioso que já recebeu foram seus filhos, Archie e Lilibet. "Eu me delicio em vê-los crescer todos os dias e valorizo ser seu pai", ele expressou.

O príncipe Harry se casou com Meghan em 2018. A relação entre a família real e o casal ficou cada vez mais tumultuada, culminando em uma ruptura aberta no início de 2020. O casal optou por desistir de seus cargos como membros trabalhadores da família real e se mudou para os Estados Unidos.

