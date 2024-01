O Príncipe André desiste de ser membro do Royal and Ancient Golf Club de St Andrews

"Posso confirmar que o Royal and Ancient Golf Club of St Andrews recebeu a notificação de que o Duque de York vai renunciar à sua qualidade de membro honorário", afirmou um porta-voz do clube escocês num comunicado enviado à CNN na sexta-feira. "Respeitamos e apreciamos a sua decisão".

Conhecido como a "Casa do Golfe", o jogo, sob várias formas, tem sido jogado nos links de St. Andrews desde o século XV. Andrews desde o século XV. A histórica cidade costeira e universitária a nordeste de Edimburgo, na costa leste de Fife, alberga sete campos de golfe, com o Old Course no seu centro.

O 150º Open realizar-se-á em St Andrews, no Old Course, em julho. O Open é um dos quatro majors do golfe.

Andrew é um golfista entusiasta, membro do clube desde 1992 e foi capitão entre 2003 e 2004, altura em que o Royal and Ancient celebrou o seu 250º aniversário.

É o único membro da família real a ter feito parte do comité e é o sexto membro da família real a ser capitão do clube, o que ele disse anteriormente ser um "enorme privilégio".

Quando um novo capitão do Royal and Ancient Golf Club inicia o seu mandato, dá uma tacada a partir de um tee para assinalar o início do seu cargo.

Uma pintura de 2006, da autoria de Anthony Oakshett, especialmente encomendada pelo clube para assinalar o seu 250º aniversário, retrata Andrew "a entrar no cargo", segundo o sítio Web do R&A.

O Palácio de Buckingham já retirou a Andrew os seus títulos reais e agora é o único dos seus irmãos que já não é referido como Sua (ou Dela) Alteza Real.

Processo civil

Andrew negou formalmente as alegações de que teria abusado sexualmente de Virginia Giuffre e exigiu um julgamento com júri no seu processo civil, de acordo com um processo judicial apresentado na quarta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque.

Giuffre alega que foi traficada por Jeffrey Epstein, um criminoso sexual condenado e financeiro em desgraça, e forçada a praticar actos sexuais com a realeza - alegações que Andrew nega.

Giuffre apresentou seu caso sob a Lei das Vítimas Infantis, uma lei estadual promulgada em Nova York em 2019 que expandiu o estatuto de limitações em casos de abuso sexual infantil para dar aos sobreviventes mais oportunidades de buscar justiça. Um advogado de Giuffre disse à CNN em agosto que a apresentação do caso civil era para mostrar "todos os autores de abuso devem ser responsabilizados".

Ela está a pedir uma indemnização "num montante a ser determinado em julgamento", bem como honorários de advogados e outras medidas adicionais "que o Tribunal considere justas e adequadas", de acordo com a ação judicial.

Andrew negou formalmente as alegações contra ele e exigiu um julgamento com júri num processo legal de 11 páginas na quarta-feira.

Os seus advogados apresentaram anteriormente uma moção de rejeição, mas esse esforço falhou no início de janeiro.

A reputação do príncipe já foi gravemente manchada pela sua relação com Epstein - e pela sua amizade com a antiga parceira de Epstein, Ghislaine Maxwell, que foi condenada em dezembro pelo seu papel na facilitação dos abusos de Epstein.

