O principal responsável eleitoral do Maine retira Trump do boletim de voto de 2024

A decisão faz do Maine o segundo estado a desqualificar Trump para o cargo, depois de o Supremo Tribunal do Colorado ter proferido a sua própria decisão impressionante que o retirou das eleições no início deste mês. O desenvolvimento é uma vitória significativa para os críticos de Trump, que dizem estar a tentar fazer cumprir uma disposição constitucional que foi concebida para proteger o país de insurrectos antidemocráticos.

A secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, uma democrata, emitiu a decisão na quinta-feira depois de presidir a uma audiência administrativa no início deste mês sobre a elegibilidade de Trump para o cargo. Um grupo bipartidário de ex-legisladores estaduais apresentou o desafio contra Trump.

A decisão de Bellows pode ser objeto de recurso no tribunal estadual, e é praticamente certo que o lado de Trump irá contestar este resultado.

"Não chego a esta conclusão de ânimo leve", escreveu Bellows. "A democracia é sagrada... Estou ciente de que nenhum Secretário de Estado alguma vez privou um candidato presidencial do acesso às urnas com base na Secção Três da Décima Quarta Emenda. No entanto, também estou ciente de que nenhum candidato presidencial alguma vez se envolveu numa insurreição".

A maioria dos juristas acredita que o Supremo Tribunal dos EUA irá resolver a questão para todo o país.

Ainda assim, a decisão do Maine dá continuidade ao ímpeto que os críticos de Trump reivindicaram após a decisão do Colorado. Antes do Colorado, vários outros estados, como Michigan e Minnesota, rejeitaram esforços semelhantes.

Ratificada após a Guerra Civil, a 14ª Emenda diz que os funcionários americanos que "se envolvem em" insurreição não podem ocupar cargos futuros. Mas a disposição é vaga e não diz como a proibição deve ser aplicada.

Trump nega ter cometido qualquer irregularidade em relação a 6 de janeiro de 2021 e diz que os desafios legais não têm mérito.

