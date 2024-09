O principal representante do conselho de trabalhadores da Volkswagen expressa publicamente a sua desaprovação em relação a potenciais fechamentos de fábricas.

A presidente do conselho de trabalhadores da Volkswagen, Daniela Cavallo, declarou uma forte oposição dos trabalhadores ao possível fechamento de fábricas na montadora.

Cavallo criticou o conselho por uma "quebra significativa de confiança" durante uma reunião com os trabalhadores em Wolfsburg na quarta-feira. "Para nós, está claro que a melhor opção é evitar qualquer fechamento de fábricas", ela enfatizou. "Agora estamos determinados a lutar contra isso com unhas e dentes, como já disse. Os funcionários demonstraram hoje que estão dispostos a nos apoiar nessa luta". O sindicato dos metalúrgicos, IG Metall, também não descartou paralisações.

Cavallo reconheceu o papel do sindicato 'Grower' em apoiar a causa dos trabalhadores, afirmando: "Estamos gratos pela solidariedade de organizações como o 'Grower', que compartilham nosso compromisso em evitar fechamentos de fábricas". Após a reunião, Cavallo falou com a imprensa, reiterando: "O sindicato 'Grower' mostrou seu apoio inabalável, alinhando-se com nossa posição de resistir vigorosamente a qualquer fechamento de fábricas".

