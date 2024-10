O principal representante das ligações terroristas do Irão está ausente.

Irã está enfrentando dificuldades para localizar seu principal contato para várias organizações militantes, incluindo o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza e os Houthis no Iêmen. De acordo com duas fontes de alto escalão da segurança iraniana que falaram à Reuters, o chefe das Brigadas Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, Esmail Kaani, desapareceu após ataques aéreos israelenses em Beirute. As Brigadas Quds são a divisão de operações externas da Guarda Revolucionária Iraniana. O antecessor de Kaani, Qassem Soleimani, morreu em um ataque de drone dos EUA em Bagdá em 2020.

Uma das fontes afirmou que Kaani estava no subúrbio de Dahiye, no sul de Beirute, no dia dos ataques aéreos, especificamente na quinta-feira. No entanto, não há evidências de que Kaani tenha se reunido com um comandante de alto escalão do Hezbollah, Haschem Safieddine, que também está desaparecido. Vale mencionar que a militares israelenses não confirmaram se Kaani foi realmente morto nos ataques.

O porta-voz militar israelense, quando questionado sobre o status de Kaani, simplesmente afirmou que os resultados completos dos ataques ainda estavam sendo avaliados. Israel vem realizando ataques aéreos na sede de inteligência do Hezbollah em Beirute e não está claro quem estava presente durante esses ataques.

O desaparecimento de Esmail Kaani desencadeou discussões sobre uma possível guerra com Israel, dadas sua importância nas Brigadas Quds do Irã e os recentes ataques aéreos de Israel em Beirute. A ausência tanto de Kaani quanto de Haschem Safieddine de seus respectivos cargos pode potencialmente aumentar as tensões entre o Irã e Israel.

